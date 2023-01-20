Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна

«20 тисяч головорізів Пригожина вважають, що їхній лідер кращий за Путіна»

Керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв переконаний, що зараз у Кремлі зароджується нове протистояння між російським диктатором Володимиром Путіним та власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Таку думку він висловив в інтерв'ю «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Грозєв зазначив, що звільнення командувача російськими військами Сергія Суровікіна є першим етапом у протистоянні Пригожина та Путіна.

«Далі ми побачимо ще більше: як російський гарант під наростаючим тиском «Вагнера» діятиме. По-іншому просто не може бути, коли понад 20 тисяч озброєних головорізів за спиною у Пригожина вважають свого лідера чи не кращим за самого російського гаранта», – вважає керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Христо Грозєв звернув увагу на те, що головний «вагнерівець» бажає одержати частину реальної влади. За словами керівника Bellingcat, щоб задовільнити свої зростаючі владні амбіції, «кухар Путіна» вимагатиме від свого господаря прибрати когось зі шляху, проте Путіну дуже складно це робити.

«Путін намагався раніше задобрити свого підлеглого, запропонувавши тому політичну роль співставну з тією, яку мав свого часу Жириновський у Росії. Тобто, за путінським задумом, його кровожерливий підданий мав би зібрати довкола себе щось на зразок чергової партії, котра була б лояльною до діючої влади», – сказав Грозєв.

Як каже керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти, Пригожину цього явно мало. Тому він і почав дедалі дужче тиснути на свого патрона, який «не мав іншого вибору, окрім як перейти до глухої оборони».

«Крізь цю ж призму треба розглядати й те, що сталося нещодавно, коли раптом російське міноборони вирішило відступити від раніше заявленої перемоги в Соледарі. Хоча раніше російське військове керівництво говорило, що мовляв, ця «перемога» належить лише їм і нікому іншому. Зі свого боку Пригожин всіляко наполягав на тому, що це все ж таки здобуток виключно його приватної армії», – зауважив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Христо Грозєв зробив висновок, що російське керівництво намагається якимось чином зняти напругу у своїх взаєминах із «Вагнером». Однак, на думку керівника Bellingcat, Пригожин не може зробити крок назад.

«Бо постійно перебуває під тиском своїх же послідовників з числа найманців. Отож він і надалі наступатиме на Путіна, висуваючи нові вимоги», – додав Грозєв.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що у російській провоєнній спільноті створюють простір для критики диктатора Володимира Путіна, не боячись покарання. У звіті ISW навели приклад, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує усунення главу Кремля з посади.

Своєю чергою засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин дедалі жорскіше критикує накази Міноборони Росії, а також високопосадовців, які, як він висловився, «повинні розвиватися, а не причісувати всіх під свої смішні правила, принципи та забаганки».