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Конгрес США передумав просити Байдена домовлятися з окупантами 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Конгрес США передумав просити Байдена домовлятися з окупантами 
Лист до лідера США було складено кілька місяців тому  
фото з відкритих джерел

Ліберальні демократи США відкликали листа, в якому виступали за переговори з РФ 

Представники ліберального крила Демократичної партії США в Конгресі відкликали свого листа президенту Штатів Джо Байдену, в якому закликали його змінити свою стратегію щодо України та піти на прямі переговори з Росією заради миру. Про це повідомляє The Washington Post.

Сьогодні, 25 жовтня, група конгресменів відкликала листа, надісланого 30 лібералами у понеділок. У ньому йшлося про необхідність шукати дипломатичний спосіб закінчення війни, який міг би передбачати певне пом'якшення санкцій проти Росії та створення системи гарантій безпеки, ухвалених для всіх сторін, особливо української. 

Лист конгресменів викликав запеклий протест з боку багатьох демократів, а також з боку українських офіційних осіб, які заявили, що вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним нереально. 

Ліберал-демократ США Праміла Джаяпал сьогодні заявила, що лист було складено кілька місяців тому і опубліковано персоналом без перевірки.

«Як глава фракції я беру на себе відповідальність за це. Наше повідомлення деякі вважають як еквівалентне нещодавній заяві лідера республіканців Кевіна Маккарті, що погрожує припиненням допомоги Україні, якщо республіканці прийдуть до влади», – заявила Джаяпал. 

Вона зазначила, що через те, що заяви були зроблені майже одночасно, створилася «неприємна видимість» того, що демократи, які «рішуче і одностайно підтримали і проголосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу», нібито якимось чином пов'язані з республіканцями, які хочуть скоротити підтримку. 

Конгресмен Сара Джейкобс заявила, що вона підписала листа 30 червня, але з того часу багато чого змінилося, і зараз вона б його не підписала. 

Нагадаємо, група з 30 когресменів лівого крила Демократичної партії США в понеділок направили президенту Джо Байдену листа, де закликають кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією. 

У листі демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з «дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню».

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Теги: партії переговори протест США Джозеф Байден

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