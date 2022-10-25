Головне за ніч: Білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ

Білоруських військових помітили в Запорізькій області

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 25 жовтня. Сьогодні вночі стало відомо, що білоруських військових помітили на Запоріжжі. Також демократи закликають Байдена до переговорів з РФ.

На околицях Мелітополя росіяни продовжують накопичувати сили

На території окупованої частини Запорізької області помічено білоруських військових. Про це 24 жовтня в ефірі «Новин Приазов'я» заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

«На території міста Мелітополь є велика кількість військових, які переважно збираються навколо міста, на його околицях, а також у центрі міста, прикриваючись цивільним населенням. Також є факти того, що там перебувають і білоруські військові – на території, наприклад, Мирненської ОТГ», – заявив мер.

Загалом на околицях Мелітополя росіяни продовжують накопичувати сили. Причому, за словами Федорова, окупанти намагаються прикриватись дітьми, облаштовуючи свої склади у школах.

У Брянській області чергова «бавовна»

Невідомий вибуховий пристрій спрацював на залізниці між населеними пунктами Новозибків та Злинка у Брянській області. Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз у своєму Telegram.

Як зазначив Богомаз, у результаті було пошкоджено залізничну колію. «Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби», – додав він.

Українські воїни приземлили три російських ударних вертольоти

У Херсонській області бійці ЗСУ збили третій за вчорашню добу російський вертоліт. Про це інформує пресслужба повітряного командування «Південь».

«24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито черговий російський ударний вертоліт Ка-52», – йдеться у повідомленні.

Демократи закликають Байдена до переговорів з РФ

Група з 30 когресменів лівого крила Демократичної партії США в понеділок направили президенту Джо Байдену листа, де закликають кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією.

У листі демократи закликають Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з «дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню».

Однопартійці президента США висловлюють стурбованість тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з Москвою для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки – аж до зростання цін у Сполучених Штатах та небезпеку ядерного удару РФ.

«Ми не маємо жодних ілюзій щодо труднощів, пов'язаних із залученням Росії, враховуючи її кричуще й незаконне вторгнення в Україну. Якщо є спосіб закінчити війну, зберігши при цьому вільну і незалежну Україну, Америка зобов'язана використовувати всі дипломатичні можливості для підтримки такого рішення, яке буде прийнятним для народу України», – йдеться в листі.

ЗСУ точним пострілом знешкодили 40 «кадирівців»

Збройні сили України 24 жовтня задали ракетного удару по базі кадирівців. За попередніми даними, щонайменше 60 осіб отримали поранення, ще близько 40 загинули. Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у своєму Twitter.

Він також опублікував фото та відео наслідків ракетного удару.

«Cьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по базі в якій базувалися тіктокери. За попередньою інформацією, у кадировців близько 40 пішли на ДМБ та понад 60 поранені», – йдеться у повідомленні.

Де саме розташовувалася база окупантів та точний час удару не повідомляється. Зокрема, на відео можна побачити окупантів, повністю вкритих пилом та, ймовірно, попелом. Чоловіки згадують ім'я Аллаха.

У деяких з них йде кров з носа та рота. Водночас в одного з кадирівців у крові вся шия.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.