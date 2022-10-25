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Байден привітав нового прем'єра Британії і згадав про Україну 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Байден привітав нового прем'єра Британії і згадав про Україну 
Сунак замінив на посалі ЛІз Трасс 
фото з відкритих джерел

Президент США сподівається на спільну підтримку Києва 

Ріші Сунак офіційно 25 жовтня обійняв посаду з прем'єр-міністра Великої Британії. Президент США висловив сподівання щодо майбутньої співпраці. Про це Джо Байден написав на своїй сторінці у Twitter. Він привітав Сунака з посадою прем'єр-міністра.

«Я з нетерпінням чекаю на посилення нашої співпраці з питань, які мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання, включаючи продовження нашої рішучої підтримки України», – сказав Байден. 

Раніше Байден, на заході, який присвячений початку святкування індійського свята Дівалі, вже згадував призначення Сунака. Однак він переплутав ім'я.

«Тільки сьогодні ми отримали новини про те, що Раші, Раші Санук тепер є прем'єр-міністром. Досить разюче, революційна віха. І це важливо», – сказав американський президент. 

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак.  Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський привітав Ріші Сунака з обранням на посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

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Теги: Джозеф Байден свята президент

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