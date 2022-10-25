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Встановлення миру в Україні: Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Встановлення миру в Україні: Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом
Макрон втретє з того часу, як став президентом, зустрівся з Папою Римським у Ватикані
фото: скріншот відео

Глава Франції вважає, що США потрібно сісти за стіл переговорів, щоб сприяти миру

Президент Франції Еммануель Макрон не втрачає надії залагодити війну Росії проти України мирним діалогом, тому звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє Le figaro.

Макрон втретє з того часу, як став президентом, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Президент говорив про необхідність «релігійного діалогу» та «ролі», яку може зіграти католицька церква після закінчення війни Росії проти України.

Так, Макрон також попросив Франциска зателефонувати до Путіна, патріарха Російської православної церкви Кирила, а також Байдена, щоб «сприяти мирному процесу» в Україні.  Він вважає, що США потрібно сісти за стіл переговорів, щоб сприяти миру.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що повернення переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. А коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати українська сторона.

До відома, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на висловлювання французького президента Еммануеля Макрона стосовно того, що Російська православна церква (РПЦ) нібито дозволяє державі маніпулювати собою щодо виправдання війни проти України. Український дипломат не погодився з оцінкою Макрона щодо російської церкви.

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Теги: Україна війна путін Джозеф Байден Папа Римський Франція Еммануель Макрон церква

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