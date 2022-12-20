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Кремль відхрестився від помсти Дерипасці 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремль відхрестився від помсти Дерипасці 
Олег Дерипаска був одним із небагатьох великих російських бізнесменів, хто висловив невдоволення вторгненням Росії в Україну 
фото з відкритих джерел

Розкішний готель у Сочі, який потрапив під арешт, оцінюють у $1 млрд  

Кремль закликав не пов'язувати втрату землі в Сочі олігархом Олегом Дерипаскою з його позицією щодо війни в Україні. Мовляв, мільярдер ніколи не висловлювався проти російської «спецоперації», він просто «наполягає на тому, щоб все робилося краще та ефективніше», заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише Financial Times.

Буцімто припускати, що судові розгляди пов'язані з позицією мільярдера, «абсолютно неправильно». Водночас Пєсков визнав, що фірма «Сіріус», адміністрація якої відсудила землю у Дерипаски, – «це справді дітище диктатора Володимира Путіна, це він вигадав цю ідею», але підкреслив, що «це не має жодного відношення до судових справ».  

Нагадаємо, у вересні суд на Кубані задовольнив позов адміністрації компанії «Сіріус» та припинив оренду компанією Дерипаски «РогСибАл» 30 земельних ділянок загальною площею понад 13,8 га у вантажному районі порту Сочі. Підставою для розірвання контрактів на 49 років стало використання ділянок за цільовим призначенням. За день до цього той же суд позбавив компанію «Імеретинська рів'єра», якій належить «РогСибал», права оренди 14 земельних ділянок на території «Сіріуса». Як пише FT з посиланням на судові матеріали, краснодарський суд також виніс рішення про арешт всього нерухомого майна «РогСибАлу», включно з готельним комплексом «Імеретинським» та пристанню для яхт вартістю $1 млрд.  

Як пише видання, суд визначив, що компанія Дерипаски начебто порушила умови договору оренди, не створивши в порту яхтову марину і побудувавши на території несанкціоновані споруди, хоча на загальнодоступних фотографіях видно пришвартовані в порту яхти.

Кремль відхрестився від помсти Дерипасці  фото 1

Рішення суду було винесено після того, як Дерипаска нібито проігнорував прохання Кремля припинити критикувати війну та політику Кремля, стверджують джерела FT.  

Дерипаска був одним із бізнесменів, які будували об'єкти для Олімпіади в Сочі в 2014 році. Імеретинський курорт тягнеться на 1,5 км вздовж берега, включає готелі та житлові квартали.

Нагадаємо, раніше Дерипаска заговорив про повалення режиму Путіна.

Теги: арешт готель росія війна путін

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