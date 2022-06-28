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    Політика

    Дерипаска заговорив про повалення режиму Путіна

    Передумов зміни режиму в Росії, за словами Дерипаски, немає - Дерипаска заговорив про повалення режиму Путіна
    Передумов зміни режиму в Росії, за словами Дерипаски, немає
    фото з відкритих джерел

    Олігарх назвав головну помилку Кремля

    Російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає. Про це він сказав на заході МДУ, пишуть російські ЗМІ.

    «Я вважаю, буде колосальною помилкою знищити Україну. Це буде колосальна помилка і для нас... Можливо, тим політикам, які в світі поставили ставку на повалення режиму Путіна, їм доведеться давити на газ. Я так розумію, у них другої відповіді перед своїми виборцями нема», – вважає олігарх.

    За його словами, нема ніякого потенціалу щодо зміни режиму у РФ.

    «Опозиція віддала перевагу красивим краєвидам європейським, всьому іншому, і ретирувалася з життя країни… Чекати, що Михайло Маратович Фрідман, чи Авен, чи Ходорковський візьмуть зброю і на танках прорвуться до Брянська – навряд чи. Не ті люди», – сказав Дерипаска, додавши, що «це ні в якому разі не закид».

    «Я не бачу наразі економічних передумов для зміни режиму, як би комусь не хотілось», – додав олігарх.

    Раніше повідомлялося, що російські олігархи хочуть заплатити за вихід з-під санкцій.
    Нагадаємо, раніше українська розвідка також повідомляла, що окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна. За даними ГУР, обговорювалося, що олігархи шукають шляхи впливу на Путіна або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що президент нікого до себе не підпускає.
    Теги: росія окупанти війна олігархи Україна опозиція окупація #stoprussia
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    Дерипаска заговорив про повалення режиму Путіна