Дерипаска заговорив про повалення режиму Путіна

Олігарх назвав головну помилку Кремля

Російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає. Про це він сказав на заході МДУ, пишуть російські ЗМІ.

«Я вважаю, буде колосальною помилкою знищити Україну. Це буде колосальна помилка і для нас... Можливо, тим політикам, які в світі поставили ставку на повалення режиму Путіна, їм доведеться давити на газ. Я так розумію, у них другої відповіді перед своїми виборцями нема», – вважає олігарх.

За його словами, нема ніякого потенціалу щодо зміни режиму у РФ.

«Опозиція віддала перевагу красивим краєвидам європейським, всьому іншому, і ретирувалася з життя країни… Чекати, що Михайло Маратович Фрідман, чи Авен, чи Ходорковський візьмуть зброю і на танках прорвуться до Брянська – навряд чи. Не ті люди», – сказав Дерипаска, додавши, що «це ні в якому разі не закид».

«Я не бачу наразі економічних передумов для зміни режиму, як би комусь не хотілось», – додав олігарх.