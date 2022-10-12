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В Україні заблоковано активи Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні заблоковано активи Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски
Активи Януковича, Курченка, Лебедєва й Дерипаски в Україні повторно заблокувано
фото: Уніан

Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 12 жовтня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський затвердив блокування активів українських ексчиновників та бізнесменів. Серед них колишній президент Віктор Янукович. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Зазначеним указом Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 12 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідно до рішення, РНБО підтримала внесені Кабміном пропозиції та застосувала санкції до Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича й Олега Дерипаски. Їхні активи в Україні повторно заблокували на 10 років. 

Як зазначено в додатку до рішення, санкції запроваджено через «дії, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, порушують права і свободи людини й громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; причетність (пов’язаність) та/або сприяння терористичній діяльності (в розумінні Закону України «Про боротьбу з тероризмом»), в тому числі після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України».

Міністерству закордонних справ України доручили  поінформувати компетентні органи ЄС, США й інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ – у ньому «тисячі прізвищ і тисячі компаній». За даними ЗМІ, у санкційному списку опинилися Віктор Медведчук, президент-утікач Віктор Янукович та низка впливових російських олігархів.

Також раніше повідомлялося, що російський олігарх Олег Дерипаска може отримати у США 20 років за ґратами через намагання ухилитися від виконання американських санкцій.

Читайте також: Як сховатися від санкцій? Російські лайфхаки
Теги: РНБО санкції президент

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