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Кремль мстить за критику війни: готель олігарха Дерипаски потрапив під арешт 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремль мстить за критику війни: готель олігарха Дерипаски потрапив під арешт 
Комплекс «Імеретинський» і пристань для яхт у Сочі оцінюють у $1 млрд
фото з відкритих джерел

Готельний комплекс мільярдера в Сочі арештували за рішенням російського суду  

Російський суд постановив арештувати розкішний готельний комплекс у Сочі, що належить мільярдерові Олегу Дерипасці, одному з небагатьох олігархів, які критикували війну кремлівського диктатора Володимира Путіна в Україні. Про це пише Financial Times.

Судова суперечка начебто виникла ще до вторгнення та, здавалося б, не була пов’язана з критикою війни Дерипаскою, яку він назвав «божевіллям». Але за словами двох людей, які знайомі зі справою, суд видав наказ про арешт готельного комплексу «Імеретинський» і пристані для яхт у Сочі вартістю $1 млрд після того, як Кремль сказав Дерипасці припинити критику війни.  

«Кремль попросив його заспокоїтися», – сказав наближений до Дерипаски.  

Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем. Але металургійний магнат є найвідомішим із невеликої кількості російських бізнесменів, які висловилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому.  

«Нам потрібен мир якомога швидше, оскільки ми вже пройшли точку неповернення», – написав він у Twitter у березні. За словами іншої людини, близької до олігарха, того ж місяця Кремль попросив його пом’якшити свою критику, і відтоді повторив це прохання принаймні один раз.  

У червні Дерипаска попередив, що «знищення України було б колосальною помилкою», хоча він уникав особистої критики Путіна. Через два тижні науково-освітній і туристичний кластер «Сіріус», заснований при Путіні, подав три земельні суперечки проти «РогСибал», компанії Дерипаски, яка володіє Імеретинським комплексом.

Кремль мстить за критику війни: готель олігарха Дерипаски потрапив під арешт  фото 1

 

Науковий кластер і готельний комплекс примикають один до одного на березі Чорного моря. Загальнодоступні судові документи, з якими ознайомилося FT, свідчать, що суддя виніс рішення на користь «Сіріуса» у вересні та виселив «РогСибал», а окремим вердиктом того ж місяця було накладено арешт на всю нерухомість компанії.  

Співвласником материнського фонду Sirius, Talent and Success, є Сергій Ролдугін, друг Путіна, який є хрещеним батьком дочки президента Марії. США назвали Ролдугіна «охоронцем» «офшорних багатств» Путіна.

Нагадаємо, раніше Дерипаска заговорив про повалення режиму Путіна.

Однак на думку олігарха, нема ніякого потенціалу щодо зміни режиму у РФ.

Теги: путін суддя санкції нерухомість наказ документи готель бюджет арешт

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