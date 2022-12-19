Путін та Шойгу вже в Мінську: перші деталі (фото)

Завтра Путін нагородить у Кремлі колаборантів Пушиліна з Пасічником

Шойгу був у п'ятницю весь день із Путіним у штабі СВО, потім інспектував хід воєнних дій, і сьогодні він знову з Путіним. В Мінську. Про це повідомив кремлівський ТГ-канал.

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«20 грудня Путін зустрінеться у Кремлі з Пушиліним та Пасічником. Нагородить їх», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом у Білорусь. На зустрічі присутні міністри оборони обох країн. В аеропорту делегацію посилено охороняли.

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Це перша за останні три роки поїздка російського диктатора у Білорусь. До цього всі російсько-білоруські зустрічі відбувалися на російській території.

Напередодні візиту речник Кремля Пєсков традиційно заявив, що «Білорусь до інтеграції ніхто не примушує, все роблять кроки, які відповідають їхнім інтересам».

А також анонсував переговори Путіна з Лукашенком щодо газових та військових питань. При цьому повідомлення про те, що Путін приїхав до Білорусії, щоб змусити її до участі у СВО, Пєсков назвав «дурними та безпідставними».

Як повідомлялося раніше, Путін з урядовою делегацією відвідає Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення. Важливою темою у переговорному порядку денному стане співпраця в енергетичній сфері.