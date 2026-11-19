Коли журналіст зауважив, що Лавров також був присутній на зустрічі, той зірвався на емоції

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров роздратовано відреагував на запитання журналістів про результати переговорів президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна. Глава російського МЗС мав невдоволений вираз обличчя, говорить різким тоном і прискореним кроком намагався відірватися від власних журналістів. Про це повідомляє «Главком».

Один із пропагандистів запитав Лаврова, чи вдалою, на його думку, була зустріч двох президентів.

«Президент проводив переговори, як ви думаєте?» – відповів міністр.

Коли журналіст зауважив, що Лавров також був присутній на зустрічі, той продовжив: «Президент проводив. Чому ви запитуєте, вдалися вони чи ні?»

Міністр МЗА країни-агресора вступив у перепалку з власними журналістами фото: росЗМІ

Після цього Лавров не став відповідати на запитання про результати переговорів і продовжив швидко йти, поки журналісти намагалися отримати від нього коментар. Глава російського МЗС був явно невдоволений увагою представників медіа та не мав наміру обговорювати підсумки зустрічі.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені 19 листопада. Під час спілкування американський лідер назвав очільника Кремля своїм другом та заявив, що розраховував на позитивні результати переговорів.