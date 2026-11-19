Володимир Путін заявив, що Росія запросила представників європейських держав до Москви для обговорення питань безпеки

Росія дипломатичними каналами запропонувала представникам європейських держав приїхати до Москви, щоб обговорити їхню позицію щодо майбутньої системи безпеки в Європі. Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на пресконференції після переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, повідомляє «Главком».

За словами очільника Кремля, російська сторона передала відповідну пропозицію європейським партнерам через дипломатичні канали. Метою зустрічі він назвав з'ясування позицій європейських держав щодо питань безпеки.

«Обговорювати безпеку Європи без Європи було б дивно», – заявив Путін.

Водночас російський диктатор не уточнив, яким саме країнам або посадовцям надіслали запрошення. Також він не повідомив, чи отримала Москва відповідь на свою ініціативу та чи відбулися відповідні консультації.

Питання участі європейських держав у переговорах щодо завершення російсько-української війни та майбутньої системи безпеки останнім часом стало одним із ключових у дипломатичних контактах між Вашингтоном, Москвою та європейськими столицями.

Раніше представники адміністрації президента США Дональда Трампа порушували питання залучення Європи до переговорного процесу. Зокрема, Вашингтон пропонував Росії підготувати власне бачення майбутніх безпекових домовленостей із європейськими державами.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про готовність Росії до переговорів із Європою. Водночас він звинуватив європейські держави в нерішучості та стверджував, що вони досі не визначилися, хто саме має представляти їх у можливому діалозі з Москвою.

Також «Главком» із посиланням на Axios писав про пропозицію США підготувати нову угоду щодо безпеки між Росією та Європою. Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер закликали Москву визначити конкретні кроки для зниження напруженості та погодитися на участь європейців у подальших мирних переговорах.

Крім того, 19 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна на зустріч Коаліції охочих. У консультаціях беруть участь представники понад 40 партнерів, зокрема американська делегація. Серед головних тем – гарантії безпеки для України, військова допомога та подальші дипломатичні кроки для завершення війни.