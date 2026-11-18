Це перша особиста зустріч лідерів двох країн за сім років

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Переговори тривали близько 30 хвилин. Це перша особиста зустріч лідерів двох країн за сім років – попередня відбулася у 2019 році, коли японський уряд очолював Сіндзо Абе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на японський телеканал Fuji News Network (FNN).

Під час розмови Такаїчі порушила питання затримання японського журналіста на території Росії та ситуації навколо японської тютюнової компанії Japan Tobacco (JT). За даними японського Міністерства закордонних справ, прем’єрка донесла до Путіна позицію Токіо щодо обох питань.

Йдеться про кореспондента газети Hokkaido Shimbun Юкі Імаї, якого російська Федеральна служба безпеки затримала 13 жовтня на Сахаліні за підозрою у шпигунстві. Згодом журналіста перевезли до Москви. Японська сторона домагається його якнайшвидшого звільнення.

Ще одним предметом суперечки стало рішення російської влади передати під тимчасове управління російської компанії місцеві підприємства Japan Tobacco. Відповідний указ Володимир Путін підписав 5 листопада. Японська компанія підтвердила, що чотири її виробничі підприємства в Росії потрапили під дію цього рішення.

Зустріч відбулася на тлі значного погіршення відносин між Токіо та Москвою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Японія приєдналася до санкцій проти РФ, а Москва неодноразово критикувала позицію японського уряду.

Крім того, між країнами залишається невирішеною територіальна суперечка щодо південних Курильських островів, які Японія називає Північними територіями. Росія контролює їх після Другої світової війни, однак Токіо продовжує заявляти про свої права на ці території.

За інформацією журналістів, за підсумками зустрічі Такаїчі та Путін домовилися підтримувати контакти на різних рівнях. Водночас про конкретні домовленості щодо звільнення журналіста чи врегулювання ситуації з активами Japan Tobacco не повідомлялося.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про передачу під зовнішнє управління активів японської тютюнової компанії Japan Tobacco International (JTI), яка продовжувала працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Рішення стосується чотирьох підприємств, що забезпечують значну частку російського ринку сигарет.