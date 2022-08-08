Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ліван відмовився приймати українське зерно: названо причину

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Ліван відмовився приймати українське зерно: названо причину
фото з відкритих джерел

У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту

Покупець у Лівані відмовився від поставки української кукурудзи, яку завантажили на перше судно, яке вийшло з українського чорноморського порту після початку повномасштабної війни. Про це повідомило Посольство України в Лівані та видання Bloomberg.

Як передає українське посольство, за інформацією вантажовідправника українського зерна на борту судна «Razoni», покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки на понад 5 місяців. 

«Тож вантажовідправник зараз шукає іншого отримувача для розвантаження його зерна в Лівані/Тріполі чи будь-якій іншій країні/порту», – повідомило посольство.

Як пише Bloomberg, речниця міністерства економіки Лівану заявила, що уряд не причетний до вантажу, оскільки він був призначений для приватного покупця. 

Організація Об’єднаних Націй, яка брала участь в укладенні угоди щодо експорту зерна з українських портів, також не має стосунку до того, куди прямують судна з України, оскільки це комерційні рішення. Про це заявив речник її генерального секретаря на брифінгу в понеділок

Теги: зерно Ліван війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна цьогоріч має гарний врожай огірків та помідорів
Не зерном єдиним. Про майбутнє томатного експорту
Вчора, 21:08
Судно Sacura об’єдналося в караван із балкером Arizona, яке відправилось з порту «Чорноморськ»
З порту «Південний» вирушило перше судно з українським зерном
Сьогодні, 09:48
Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна з українських портів
Зернові угоди: турецький суховантаж прибув в Україну (фото)
6 серпня, 21:04

Політика

Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР
Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР
РФ не дозволятиме США інспектувати свою ядерну зброю 
РФ не дозволятиме США інспектувати свою ядерну зброю 
Ліван відмовився приймати українське зерно: названо причину
Ліван відмовився приймати українське зерно: названо причину
Держсекретар США назвав причину, чому РФ мусить програти війну проти України 
Держсекретар США назвав причину, чому РФ мусить програти війну проти України 
Білоруська опозиція готується до нового етапу: заява Тихановської
Білоруська опозиція готується до нового етапу: заява Тихановської
Скандальний звіт Amnesty International. Стали відомі деталі про тиск Росії
Скандальний звіт Amnesty International. Стали відомі деталі про тиск Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського
73K
В Україні знову лунають сирени
63K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
44K
Соратниця Порошенка: «Рошен» тепер змушений оплачувати «тупий гумор» Кварталу-95
38K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
36K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі

Новини

Пентагон навів статистику втрат російських окупантів у війні проти України
Сьогодні, 21:48
Україна отримає зброї на $1 млрд від Пентагону: що увійде в пакет 
Сьогодні, 20:31
ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото)
Сьогодні, 20:15
ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на трьох напрямках – Генштаб 
Сьогодні, 19:03
ЗСУ повідомили результати нічного «полювання» на півдні 
Сьогодні, 18:50
США відреагували на обстріли Запорізької АЕС 
Сьогодні, 18:36

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту