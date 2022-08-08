Ліван відмовився приймати українське зерно: названо причину

У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту

Покупець у Лівані відмовився від поставки української кукурудзи, яку завантажили на перше судно, яке вийшло з українського чорноморського порту після початку повномасштабної війни. Про це повідомило Посольство України в Лівані та видання Bloomberg.

Як передає українське посольство, за інформацією вантажовідправника українського зерна на борту судна «Razoni», покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки на понад 5 місяців.

«Тож вантажовідправник зараз шукає іншого отримувача для розвантаження його зерна в Лівані/Тріполі чи будь-якій іншій країні/порту», – повідомило посольство.

Як пише Bloomberg, речниця міністерства економіки Лівану заявила, що уряд не причетний до вантажу, оскільки він був призначений для приватного покупця.

Організація Об’єднаних Націй, яка брала участь в укладенні угоди щодо експорту зерна з українських портів, також не має стосунку до того, куди прямують судна з України, оскільки це комерційні рішення. Про це заявив речник її генерального секретаря на брифінгу в понеділок