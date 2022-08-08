Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

З порту «Південний» вирушило перше судно з українським зерном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З порту «Південний» вирушило перше судно з українським зерном
Судно Sacura об’єдналося в караван із балкером Arizona, яке відправилось з порту «Чорноморськ»
Мінінфраструктури

Балкер Sacura прямує до Італії

У межах реалізації «зернової ініціативи» сьогодні вранці я з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura прямує до Італії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що судно об’єдналося в караван із балкером Arizona, яке відправилось з порту «Чорноморськ» в Нідерланди. На борту обох суден 60 тис. тонн агропродукції.

З порту «Південний» вирушило перше судно з українським зерном фото 1

«Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – «Південний». Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції. Наразі наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом двох тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки три-п'ять суден на добу», – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

З порту «Південний» вирушило перше судно з українським зерном фото 2

Зазначається, що на враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли вісім суден з українською агроподукцією.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

Читайте також: Підводне каміння «зернового коридору»
Теги: море порт війна в Україні зерно

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна цьогоріч має гарний врожай огірків та помідорів
Не зерном єдиним. Про майбутнє томатного експорту
Вчора, 21:08
На борту судна 26 тис. тонн кукурудзи з України
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
Вчора, 17:45
Україна відкриває порт «Південний» для експорту зерна
В Україні запрацює ще один порт для експорту зерна
Вчора, 04:25

Економіка

З порту «Південний» вирушило перше судно з українським зерном
З порту «Південний» вирушило перше судно з українським зерном
Катерина Рожкова пояснила, навіщо Нацбанк «дав у табло» обмінникам
Катерина Рожкова пояснила, навіщо Нацбанк «дав у табло» обмінникам
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
Яким буде курс гривні до кінця року? Нацбанк має кілька сценаріїв
Яким буде курс гривні до кінця року? Нацбанк має кілька сценаріїв
Україна планує відправляти гуманітарним коридором більше 100 суден на місяць
Україна планує відправляти гуманітарним коридором більше 100 суден на місяць
Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40
Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
54K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
44K
Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні
28K
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
26K
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії
18K
У кількох областях прогриміли вибухи

Новини

ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
6 серпня, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
6 серпня, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
6 серпня, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту