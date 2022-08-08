З порту «Південний» вирушило перше судно з українським зерном

Балкер Sacura прямує до Італії

У межах реалізації «зернової ініціативи» сьогодні вранці я з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura прямує до Італії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що судно об’єдналося в караван із балкером Arizona, яке відправилось з порту «Чорноморськ» в Нідерланди. На борту обох суден 60 тис. тонн агропродукції.

«Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – «Південний». Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції. Наразі наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом двох тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки три-п'ять суден на добу», – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що на враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли вісім суден з українською агроподукцією.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.