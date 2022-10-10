На Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи
По всій Україні оголошена повітряна тривога
Уранці 10 жовтня рашисти завдали ударів по Києву та Дніпру. Також про вибухи повідомляють мешканці Житомирщини та обласного центру, і міста Обухів, що на Київщині.
Як стало відомо, у Житомирі місцеві повідомлють про перебої з електрикою. Офіційної інформації з цих міст наразі немає.
Крім того, вибухи чутні були і в Кривому Розі. За інформацією місцевих пабліків, імовірно, працювала протиповітряна оборона.
У столиці вже відомо про прильоти в центрі міста, це підтвердив мер Віталій Кличко.
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