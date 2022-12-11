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Макрон анонсував дві конференції з відновлення України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макрон анонсував дві конференції з відновлення України
Франція допоможе Україні взимку
фото з відкритих джерел

Макрон: «З президентом України Володимиром Зеленським підготували дві конференції, які відбудуться у Франції у вівторок»

Наступного тижня у Франції відбудуться дві конференції з відновлення України. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон в Twitter.

«З президентом України Володимиром Зеленським підготували дві конференції, які відбудуться у Франції у вівторок: перша – міжнародна, з метою задовольнити потреби України, щоби пройти цю зиму, і друга – за участю французьких компаній, готових прийняти зобов'язання щодо відновлення країни», – заявив президент Франції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, провів переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном. Глави двох держав обговорили реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України.

Раніше у зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

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Теги: Франція війна Еммануель Макрон президент переговори

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