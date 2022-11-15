Українська формула миру: на саміті G20 Зеленський озвучив десять пропозицій

Президент Володимир Зеленський заявив, що не буде жодних «Мінськів-3»

«Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю»

У зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру. Про це повідомляється у телеграм-каналі глави держави.

«Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями», – заявив Зеленський.

«Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир», – зазначив Зеленський.

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Він представив пропозиції таких рішень – «конкретних і чесних». Україна пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із нами.

Пропозиції України:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Нагадаємо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.

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Зеленський у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії.

Також він окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни.