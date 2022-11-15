Українська формула миру: на саміті G20 Зеленський озвучив десять пропозицій
«Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю»
У зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру. Про це повідомляється у телеграм-каналі глави держави.
«Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями», – заявив Зеленський.
«Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир», – зазначив Зеленський.
Він представив пропозиції таких рішень – «конкретних і чесних». Україна пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із нами.
Пропозиції України:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Нагадаємо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.
Зеленський у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії.
Також він окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни.
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