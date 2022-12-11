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Українська формула миру та енергетика: Зеленський провів переговори з Макроном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська формула миру та енергетика: Зеленський провів переговори з Макроном
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, провів переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном. Глави двох держав обговорили реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України. Про це Зеленський написав у Telegram.

«Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України», - написав голова держави.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон прокоментував свої висловлювання про майбутні «гарантії безпеки» для Росії.  Напередодні Еммануель Макрон в інтерв'ю французьким телеканалам заявив, що нова архітектура безпеки має включати гарантії для Росії. За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні, то Захід має розглянути, як задовольнити потребу Москви в гарантіях безпеки – передусім щодо питання «наближення НАТО».

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Теги: енергетика диктатор архітектура президент Telegram Еммануель Макрон Володимир Зеленський Франція путін переговори

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