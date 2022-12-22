Макрон закликав Європу менше покладатися на США у питаннях безпеки

Макрон: «Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію»

Президент Франції Емануель Макрон запропонував посилити вплив європейців у рамках Альянсу та розвивати власний оборонний потенціал, діючи «разом із НАТО, але також і незалежно від НАТО». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Зокрема Макрон вважає,що Європа повинна обмежити «залежність від США» щодо безпеки. Нібито європейським країнам потрібно розвинути власні оборонні можливості.

Він зазначив, що не бачить поштовх до розвитку європейської оборони як альтернативу НАТО.

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«Сильніша Європа дозволить континенту стати більш автономним в рамках альянсу, діючи всередині НАТО, разом з НАТО, але водночас не залежачи від НАТО...Альянс - це не те, на що потрібно покладатися. Це те, що треба обирати, з чим і як працювати... Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію», - заявив Макрон.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зателефонує президентові Росії Володимиру Путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано.