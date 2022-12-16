Відведення озброєнь від ЗАЕС: Макрон анонсував дзвінок Путіну

Макрон переконаний, що практично досягнуто угоди щодо відведення важких та легких озброєнь від ЗАЕС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зателефонує президентові Росії Володимиру Путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано. Про це повідомляє BFM TV.

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Макрон зазначив, що у переговорах із Росією є головна тема – припинення ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури.

«Ми продовжуємо роботу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, ми практично досягли угоди щодо відведення важких та легких озброєнь від ЗАЕС. У той момент, коли ця угода буде готова, на цей момент я зателефоную Путіну, щоб постаратися фіналізувати цю угоду», – Заявив Макрон.

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Макрон також додав, що антиросійські санкції є ефективним способом впливу на Росію.

Раніше Макрон пояснив свою скандальну заяву про «гарантії безпеки» для Росії.

Нагадаємо, що ЗАЕС знаходиться в окупації з березня 2022 року. У вересні Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити на ЗАЕС зону безпеки та захисту. У жовтні Путін видав «указ» про привласнення Росією Запорізької АЕС. У листопаді експерти МАГАТЕ заявили про намір збільшити свою присутність на атомних станціях в Україні.