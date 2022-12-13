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Гарантії безпеки для Росії: дипломати ЄС влаштували демарш через заяву Макрона

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гарантії безпеки для Росії: дипломати ЄС влаштували демарш через заяву Макрона
Дипломати критикували ідею переговорів з РФ з питань європейської безпеки
фото: Reuters

За інформацією джерела, Москва продемонструвала, що її мета в цьому діалозі – розкол і ослаблення Європи

Країни Балтії та інші європейські країни, обурені коментарями президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії. Вони офіційно заявили про незгоду та пояснили свою позицію Франції. Про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, представники Чехії, а також Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Естонії доправили письмовий демарш до директорату континентальної Європи французького МЗС у понеділок.

Повідомляється, що чернетка документа ще минулого тижня була передана представниками Чехії до столиць інших країн ЄС.

Як зазначає джерело, в ній критикувалася ідея переговорів з РФ з питань європейської безпеки, оскільки раніше Москва продемонструвала, що її мета в цьому діалозі – розкол і ослаблення Європи.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що війна в Україні має завершитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

Згодом Макрон пояснив свою скандальну заяву про «гарантії безпеки» для Росії.

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Теги: війна Європейський союз росія Еммануель Макрон

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