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Міністерка уряду Тихановської: Переходити на білоруську мову будемо плавно

glavcom.ua
Міністерка уряду Тихановської: Переходити на білоруську мову будемо плавно
Білоруська опозиція дискутує про державний статус білоруської мови
фото з відкритих джерел

«Ми не будемо робити так, що «з завтрашнього дня всі перейдуть на білоруську мову»

У білоруської опозиції  існує консенсус щодо розвитку білоруської мови, проте є дискусії за приводу надання державного статусу. Про це в інтерв’ю розповіла «Главкому» розповіла Представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик.

«Безумовно, Об'єднаний перехідний кабінет – це коаліційний кабінет, у якому представлені різні політичні сили. Але стосовно білоруської мови і підходу до національного відродження у нас консенсус. Публічна комунікація Об'єднаного перехідного кабінету відбувається тільки білоруською. Дискусії можуть бути тільки у підходах щодо того, як розвивати мову і зробити її дійсно державною на практиці», – повідомила міністерка опозиційного кабінету.

На думку Ковшик, перехід на державну білоруську мову повинен відбуватися поступово.

«Тобто ми не будемо робити так, що «з завтрашнього дня всі перейдуть на білоруську мову». Головне завдання Об'єднаного перехідного кабінету – провести ось цей період транзиту влади. Далі реалізовувати зміни прийдуть нові люди. Наше завдання – підготувати їм ґрунт», – каже опозиціонерка.

Нагадаємо, Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Крім того, Білорусь надає російським окупантам матеріальну допомогу, зокрема – екіпірує російських окупантів.

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Теги: Білорусь мова опозиція Аліна Ковшик

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