Міністерка уряду Тихановської: Переходити на білоруську мову будемо плавно

«Ми не будемо робити так, що «з завтрашнього дня всі перейдуть на білоруську мову»

У білоруської опозиції існує консенсус щодо розвитку білоруської мови, проте є дискусії за приводу надання державного статусу. Про це в інтерв’ю розповіла «Главкому» розповіла Представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик.

«Безумовно, Об'єднаний перехідний кабінет – це коаліційний кабінет, у якому представлені різні політичні сили. Але стосовно білоруської мови і підходу до національного відродження у нас консенсус. Публічна комунікація Об'єднаного перехідного кабінету відбувається тільки білоруською. Дискусії можуть бути тільки у підходах щодо того, як розвивати мову і зробити її дійсно державною на практиці», – повідомила міністерка опозиційного кабінету.

На думку Ковшик, перехід на державну білоруську мову повинен відбуватися поступово.

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«Тобто ми не будемо робити так, що «з завтрашнього дня всі перейдуть на білоруську мову». Головне завдання Об'єднаного перехідного кабінету – провести ось цей період транзиту влади. Далі реалізовувати зміни прийдуть нові люди. Наше завдання – підготувати їм ґрунт», – каже опозиціонерка.

Нагадаємо, Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Крім того, Білорусь надає російським окупантам матеріальну допомогу, зокрема – екіпірує російських окупантів.