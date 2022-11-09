Білоруська армія екіпірує російських окупантів

Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Білорусі

Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Крім того, Білорусь надає російським окупантам матеріальну допомогу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 листопада.

Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території республіки Білорусь.

За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки Білорусь як «братську» допомогу закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

У складі прикордонних військ республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Крім того, відомо, що правоохоронні органи республіки Білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією і тих, що критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію РФ в Україні.

Як повідомлялося, за даними української розвідки, на територію Білорусі продовжують надходити підрозділи збройних сил РФ, які переважно складаються з так званих «частково мобілізованих» громадян. Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення російських військ.

Повідомляється, що російські загарбники зневажливо ставляться до білоруських солдатів, тож між військовими зростає напруга.

Також зазначається, що серед російських мобілізованих, які перебувають у Білорусі, спостерігається спалах захворювань через недотримання санітарних умов.