Що у білоруській армії говорять про війну

Без доступу до «необмежених ресурсів» війна для Росії скотилася до метушні за селища міського типу

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Украинская армия возвращает ранее утраченные территории, Россия оказалась неспособна достичь поставленных в Украине целей. Как унижение России воспринимают белорусские военные, которых воспитывали в идее верности Москве и вере в непобедимость российского оружия? «Наша Нива» опросила действующих офицеров Белорусской армии и Пограничного комитета. Ранг опрошенных – от младших офицеров до полковника. «С точки зрения военного искусства и оперативной стратегии украинцы красавцы», – сказал самый высокопоставленный из них.

«Если смотреть с позиции командующего, мне кажется, что та группировка, которая была собрана Россией, она свои задачи выполнила – сделали, что могли, другой вопрос, что от них хотели.

Путин думал, что Украина не готова к такой войне, а оказалось, что это Россия не готова, – отмечает действующий полковник. – Идти завоевывать Украину без резервов и с таким широким фронтом… В целом, отход от Киева, Чернигова и Харькова был логичным с точки зрения целей русских, это было включение логики.

Дальше мы себе видели так: ну все, они уплотнили фронт, теперь иди себе вперед, перемалывай артиллерией и авиацией линии обороны, наседай, захватывай плацдармы и продвигайся.

Они примерно так и действовали до момента захвата Северодонецка и Лисичанска. Но… когда эти города взяли, то все застопорилось.

Не знаю, в чем там штука, похоже, что в «Хаймарсах». Они пустили под откос саму философию российской армии: «у нас неисчерпаемые ресурсы».

Ну да, может быть и неисчерпаемы, но одно дело их иметь, а другое – ими пользоваться. И уничтожение складов боеприпасов и путей их доставки – это уже практическая сторона.

Без доступа к «неограниченным ресурсам» война скатилась до возни за поселки городского типа, что в «официальных источниках» выдается чуть ли не за битвы на Курской дуге.

При этом у нормального командира в голове вопрос: а куда полетели ваши тысячи ракет? Что они там уничтожили, проредили жилищный фонд? Откуда противовоздушная оборона и авиация в Украине? Почему на фронт по дорогам едут бронетехника, снаряды?

Специалисту очевидно, что Украина, в основном, воюет тем же оружием, которым и Россия. Западной помощи мало, чтобы перевернуть ход событий в конфликте такого масштаба, да и что там за помощь?

Новейших технологий Украине как не давали, так и не дают, те же «Хаймарсы» и ракеты до них уже известны, извините, 30 лет.

По факту, «вторую армию мира» остановили реактивные системы конца 90-х, и это, конечно, смешно, это издевательство над всей философией непобедимости российского оружия.

Помню, и в Академии, и на факультете Генштаба нам говорили: «У нас самая лучшая в мире противовоздушная оборона! Американцы развивают авиацию! Мы их не догоним в этой сфере, но мы создали лучшую в мире систему противовоздушной обороны, которая ничего не пропустит», – говорили.

И что, и где она? Я понимаю, что нельзя выстроить эшелонированную оборону на марше, когда группировка идет на Киев, которую расстреливают «Байрактары» (тоже старье, кстати, у украинцев не последние модели «Байрактаров»).

Но когда фронт стабилизировался, появилось прикрытие, роль «Байрактаров» снизилась, и что дальше?

Вы не можете прикрыть стратегические мосты и аэродромы от ракет 30-летней давности, а что вы тогда вообще можете прикрыть?

Поэтому вторичным последствием я вижу и снижение продаж российского оружия, которое оказалось рожном сомнительной эффективности. И белорусский ВПК, я думаю, это тоже почувствует.

Если говорить о настроениях в коридорах, то секта верующих в «силу русского оружия» в белорусской армии будет стремительно сокращаться по мере контрнаступления.

В коллективе явно притихли разговоры о «родине от Лиссабона до Владивостока». Еще два месяца назад было популярным мнение, что Россия воюет левой ногой, что ее возможности таковы, что она может вести еще две-три аналогичные компании одновременно, угрожать Польше и балтийским странам, взять их чуть ли не на марше.

Но сейчас очевидно, что о «русской Риге» нельзя рассуждать даже в самых смелых фантазиях.

В коллективе разговоры о таких возможностях прекратились, их инициаторы уже понимают, насколько они смешными выглядят.

Я это вижу так, что если Россия провально показала себя в наступлении, то в обороне я бы от них ничего не ожидал.

У украинцев на Донбассе массивные и глубокие укрепления, которые трудно преодолеваются и ведут к большим потерям нападающих.

А что там успели настроить русские? Стену из щитов СОБРа?

Поэтому украинцам будет и проще в атаке, и пропорции потерь в наступлении у них будут меньшие, чем у русских, которые не могут восстановить свои потери быстро, так как не имеют резервов.

Это так и получается: русские два месяца берут село, потом за два дня его отдают.

С точки зрения военного искусства и оперативной стратегии украинцы красавцы, желаю им сохранить больше жизней и выбить оккупантов так, чтобы раз и навсегда. Это их первая настоящая война за независимость», – сказал самый высокопоставленный из опрошенных офицеров Вооруженных сил Беларуси.

«Что у нас думает народ? Существует своего рода подавленность. В Марьиной Горке, Бресте, Витебске… многие вечно на совместных учениях, мероприятиях. А российское ССО размолотили в Гостомеле, под Харьковом и Николаевым. Ничего они не показали, погибли, ну и все, собственно. Элита, – сказал нам майор сил спецопераций.

– В принципе ясно, что было бы с нами, если бы мы туда полезли. Некоторые горячие головы, готовые ехать воевать, еще есть. Я думаю, было бы полезно, чтобы они взяли отпуска и поехали добровольцами за Россию посопротивляться контрнаступлению, кто вернулся – рассказал бы, как там, а то мы по большому счету в информационной блокаде и запуганы контрразведкой, каждый боится поделиться мнением», – говорит офицер.

«Коллеги в ах..е от Украины: такого явно не ожидали, и можно сказать больше, что для многих это самый главный слом в жизни, – сказал капитан из другого подразделения.

Они не верили в Россию как мягкую силу, в «русский мир». Но была безоговорочная вера в грубую силу Россиюшки. Это всегда чувствовалось.

Мол, все го*няное и у нас и в России: образование, техника, уровень жизни… но вот армия!.. Армия – мощная. А оказалось, что и она – го*но. Наступать главный военный союзник не может, и обороняться – тоже.

Впечатляет также, как украинцы берегут людей. В моем представлении, контрнаступление – это такой накат на оборону массой людей, а тут такого не видно вовсе. Ну и правильно. Техника и боеприпасы быстро восстановятся, а вот подготовленных людей легко не найдешь.

Людоедская система ничего не может противопоставить расчету, гуманности, технологиям и демократии, вот какие мои личные выводы», – сказал нам этот молодой офицер.

«Тот имидж самой сильной на континенте армии, который создавали десять лет, с реформы Сердюкова, и в который верили от Бреста до Владивостока, превращается в обсер.

По своему коллективу наблюдаю, что даже «читающие официальные источники» что-то начинают понимать, хотя надо еще подождать месяцок.

Ведь даже какая-то широкоизвестная информация до наших офицеров доходит с большим лагом по нескольким причинам:

– общая герметичность военной системы,

– невладение иностранными языками и, отсюда, невозможность потреблять самую оперативную информацию (то, что британская разведка каждый день дает детальные отчеты высокого уровня, открытые для всех, это какая-то фантастика, у нашей разведки намного меньше информированность, но свои отчеты они ценят как тайну Святого Грааля, к которой дают прикоснуться чуть-чуть на политинформации, да и, честно говоря, бред там один под видом разведданных).

– в целом низкий интеллектуальный уровень офицеров, которые в последние десятилетия представляют собой живую иллюстрацию отрицательного отбора – не может из абитуриента, набравшего 90 баллов вместе с аттестатом, вырасти офицер-интеллектуал.

Поэтому процессы переоценки прежде всего себя, кто ты есть как профессионал, в сравнении с тем, что ты на самом деле из себя представляешь, и твоя структура, они уже начались.

Но большинство «красавцев» все еще в очках», – сказал этот офицер.