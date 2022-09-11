Що у білоруській армії говорять про війну
Без доступу до «необмежених ресурсів» війна для Росії скотилася до метушні за селища міського типу
Мовою оригіналу
Украинская армия возвращает ранее утраченные территории, Россия оказалась неспособна достичь поставленных в Украине целей. Как унижение России воспринимают белорусские военные, которых воспитывали в идее верности Москве и вере в непобедимость российского оружия? «Наша Нива» опросила действующих офицеров Белорусской армии и Пограничного комитета. Ранг опрошенных – от младших офицеров до полковника. «С точки зрения военного искусства и оперативной стратегии украинцы красавцы», – сказал самый высокопоставленный из них.
«Если смотреть с позиции командующего, мне кажется, что та группировка, которая была собрана Россией, она свои задачи выполнила – сделали, что могли, другой вопрос, что от них хотели.
Путин думал, что Украина не готова к такой войне, а оказалось, что это Россия не готова, – отмечает действующий полковник. – Идти завоевывать Украину без резервов и с таким широким фронтом… В целом, отход от Киева, Чернигова и Харькова был логичным с точки зрения целей русских, это было включение логики.
Дальше мы себе видели так: ну все, они уплотнили фронт, теперь иди себе вперед, перемалывай артиллерией и авиацией линии обороны, наседай, захватывай плацдармы и продвигайся.
Они примерно так и действовали до момента захвата Северодонецка и Лисичанска. Но… когда эти города взяли, то все застопорилось.
Не знаю, в чем там штука, похоже, что в «Хаймарсах». Они пустили под откос саму философию российской армии: «у нас неисчерпаемые ресурсы».
Ну да, может быть и неисчерпаемы, но одно дело их иметь, а другое – ими пользоваться. И уничтожение складов боеприпасов и путей их доставки – это уже практическая сторона.
Без доступа к «неограниченным ресурсам» война скатилась до возни за поселки городского типа, что в «официальных источниках» выдается чуть ли не за битвы на Курской дуге.
При этом у нормального командира в голове вопрос: а куда полетели ваши тысячи ракет? Что они там уничтожили, проредили жилищный фонд? Откуда противовоздушная оборона и авиация в Украине? Почему на фронт по дорогам едут бронетехника, снаряды?
Специалисту очевидно, что Украина, в основном, воюет тем же оружием, которым и Россия. Западной помощи мало, чтобы перевернуть ход событий в конфликте такого масштаба, да и что там за помощь?
Новейших технологий Украине как не давали, так и не дают, те же «Хаймарсы» и ракеты до них уже известны, извините, 30 лет.
По факту, «вторую армию мира» остановили реактивные системы конца 90-х, и это, конечно, смешно, это издевательство над всей философией непобедимости российского оружия.
Помню, и в Академии, и на факультете Генштаба нам говорили: «У нас самая лучшая в мире противовоздушная оборона! Американцы развивают авиацию! Мы их не догоним в этой сфере, но мы создали лучшую в мире систему противовоздушной обороны, которая ничего не пропустит», – говорили.
И что, и где она? Я понимаю, что нельзя выстроить эшелонированную оборону на марше, когда группировка идет на Киев, которую расстреливают «Байрактары» (тоже старье, кстати, у украинцев не последние модели «Байрактаров»).
Но когда фронт стабилизировался, появилось прикрытие, роль «Байрактаров» снизилась, и что дальше?
Вы не можете прикрыть стратегические мосты и аэродромы от ракет 30-летней давности, а что вы тогда вообще можете прикрыть?
Поэтому вторичным последствием я вижу и снижение продаж российского оружия, которое оказалось рожном сомнительной эффективности. И белорусский ВПК, я думаю, это тоже почувствует.
Если говорить о настроениях в коридорах, то секта верующих в «силу русского оружия» в белорусской армии будет стремительно сокращаться по мере контрнаступления.
В коллективе явно притихли разговоры о «родине от Лиссабона до Владивостока». Еще два месяца назад было популярным мнение, что Россия воюет левой ногой, что ее возможности таковы, что она может вести еще две-три аналогичные компании одновременно, угрожать Польше и балтийским странам, взять их чуть ли не на марше.
Но сейчас очевидно, что о «русской Риге» нельзя рассуждать даже в самых смелых фантазиях.
В коллективе разговоры о таких возможностях прекратились, их инициаторы уже понимают, насколько они смешными выглядят.
Я это вижу так, что если Россия провально показала себя в наступлении, то в обороне я бы от них ничего не ожидал.
У украинцев на Донбассе массивные и глубокие укрепления, которые трудно преодолеваются и ведут к большим потерям нападающих.
А что там успели настроить русские? Стену из щитов СОБРа?
Поэтому украинцам будет и проще в атаке, и пропорции потерь в наступлении у них будут меньшие, чем у русских, которые не могут восстановить свои потери быстро, так как не имеют резервов.
Это так и получается: русские два месяца берут село, потом за два дня его отдают.
С точки зрения военного искусства и оперативной стратегии украинцы красавцы, желаю им сохранить больше жизней и выбить оккупантов так, чтобы раз и навсегда. Это их первая настоящая война за независимость», – сказал самый высокопоставленный из опрошенных офицеров Вооруженных сил Беларуси.
«Что у нас думает народ? Существует своего рода подавленность. В Марьиной Горке, Бресте, Витебске… многие вечно на совместных учениях, мероприятиях. А российское ССО размолотили в Гостомеле, под Харьковом и Николаевым. Ничего они не показали, погибли, ну и все, собственно. Элита, – сказал нам майор сил спецопераций.
– В принципе ясно, что было бы с нами, если бы мы туда полезли. Некоторые горячие головы, готовые ехать воевать, еще есть. Я думаю, было бы полезно, чтобы они взяли отпуска и поехали добровольцами за Россию посопротивляться контрнаступлению, кто вернулся – рассказал бы, как там, а то мы по большому счету в информационной блокаде и запуганы контрразведкой, каждый боится поделиться мнением», – говорит офицер.
«Коллеги в ах..е от Украины: такого явно не ожидали, и можно сказать больше, что для многих это самый главный слом в жизни, – сказал капитан из другого подразделения.
Они не верили в Россию как мягкую силу, в «русский мир». Но была безоговорочная вера в грубую силу Россиюшки. Это всегда чувствовалось.
Мол, все го*няное и у нас и в России: образование, техника, уровень жизни… но вот армия!.. Армия – мощная. А оказалось, что и она – го*но. Наступать главный военный союзник не может, и обороняться – тоже.
Впечатляет также, как украинцы берегут людей. В моем представлении, контрнаступление – это такой накат на оборону массой людей, а тут такого не видно вовсе. Ну и правильно. Техника и боеприпасы быстро восстановятся, а вот подготовленных людей легко не найдешь.
Людоедская система ничего не может противопоставить расчету, гуманности, технологиям и демократии, вот какие мои личные выводы», – сказал нам этот молодой офицер.
«Тот имидж самой сильной на континенте армии, который создавали десять лет, с реформы Сердюкова, и в который верили от Бреста до Владивостока, превращается в обсер.
По своему коллективу наблюдаю, что даже «читающие официальные источники» что-то начинают понимать, хотя надо еще подождать месяцок.
Ведь даже какая-то широкоизвестная информация до наших офицеров доходит с большим лагом по нескольким причинам:
– общая герметичность военной системы,
– невладение иностранными языками и, отсюда, невозможность потреблять самую оперативную информацию (то, что британская разведка каждый день дает детальные отчеты высокого уровня, открытые для всех, это какая-то фантастика, у нашей разведки намного меньше информированность, но свои отчеты они ценят как тайну Святого Грааля, к которой дают прикоснуться чуть-чуть на политинформации, да и, честно говоря, бред там один под видом разведданных).
– в целом низкий интеллектуальный уровень офицеров, которые в последние десятилетия представляют собой живую иллюстрацию отрицательного отбора – не может из абитуриента, набравшего 90 баллов вместе с аттестатом, вырасти офицер-интеллектуал.
Поэтому процессы переоценки прежде всего себя, кто ты есть как профессионал, в сравнении с тем, что ты на самом деле из себя представляешь, и твоя структура, они уже начались.
Но большинство «красавцев» все еще в очках», – сказал этот офицер.
Коментарі — 0