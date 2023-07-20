Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД

Цього року Республіка Молдова мала сплатити членський внесок у розмірі 5,8 млн. леїв. Денонсація конвенції не вплине на її обов'язки

Республіка Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (МПА СНД), прийнятої 26 травня 1996 року, та угоду, укладену на платформі СНД. Про це повідомляє Jurnal.md.

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Зазначається, що пропозиція про денонсацію Конвенції щодо Міжпарламентської асамблеї СНД належить голові парламенту Ігорю Гросу, оскільки Республіка Молдова більше не резонує з поточною політикою, цілями та рішеннями СНД.

Разом з тим зазначається, що Молдова підтримує міжпарламентські відносини з державами-учасницями СНД на двосторонньому рівні, в тому числі по лінії груп дружби.

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Цього року Республіка Молдова мала сплатити членський внесок у розмірі 5,8 млн. леїв. Денонсація конвенції не вплине на права та обов’язки Молдови по відношенню до інших учасників договору та третіх сторін.

Також сьогодні парламент проголосував у другому читанні за денонсацію угоди про взаємодію у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, підписаної в Мінську 22 січня 1993 року, із внесеними змінами. Протоколом, складеним у м. Душанбе 30 жовтня 2015 року.

За даними МВС, причиною денонсації угоди є її незастосовність і несвоєчасність, а також невідповідність дійсності. У той же час, не маючи підписаної угоди для цієї мети, Республіка Молдова має альтернативи надати або отримати міжнародну допомогу матеріальними цінностями або рятувальними групами для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.