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Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД
Молдова підтримує міжпарламентські відносини з державами-учасницями СНД на двосторонньому рівні
фото ілюстративне

Цього року Республіка Молдова мала сплатити членський внесок у розмірі 5,8 млн. леїв. Денонсація конвенції не вплине на її обов'язки

Республіка Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (МПА СНД), прийнятої 26 травня 1996 року, та угоду, укладену на платформі СНД. Про це повідомляє Jurnal.md.

Зазначається, що пропозиція про денонсацію Конвенції щодо Міжпарламентської асамблеї СНД належить голові парламенту Ігорю Гросу, оскільки Республіка Молдова більше не резонує з поточною політикою, цілями та рішеннями СНД.

Разом з тим зазначається, що Молдова підтримує міжпарламентські відносини з державами-учасницями СНД на двосторонньому рівні, в тому числі по лінії груп дружби.

Цього року Республіка Молдова мала сплатити членський внесок у розмірі 5,8 млн. леїв. Денонсація конвенції не вплине на права та обов’язки Молдови по відношенню до інших учасників договору та третіх сторін.

Також сьогодні парламент проголосував у другому читанні за денонсацію угоди про взаємодію у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, підписаної в Мінську 22 січня 1993 року, із внесеними змінами. Протоколом, складеним у м. Душанбе 30 жовтня 2015 року.

За даними МВС, причиною денонсації угоди є її незастосовність і несвоєчасність, а також невідповідність дійсності. У той же час, не маючи підписаної угоди для цієї мети, Республіка Молдова має альтернативи надати або отримати міжнародну допомогу матеріальними цінностями або рятувальними групами для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Теги: Молдова СНД

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