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У Молдові двоє росіян підуть під суд за спробу заколоту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Молдові двоє росіян підуть під суд за спробу заколоту
Александр Мустяца
фото: Sputnik

Громадяни РФ створили агентурну мережу, причетну до державної зради та шпигунства

Спецслужби Молдови викрили та ліквідували агентурну мережу, яка займалася державною зрадою та шпигунством із метою дестабілізації ситуації в державі. Про це заявив голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяца, передає News Maker.

Як зазначається, фігурантами кримінальної справи є двоє громадян Молдови і двоє росіян.

«Нам вдалося ліквідувати агентурну мережу, причетну до державної зради та шпигунства. Передано до суду кримінальну справу про державну зраду та шпигунство, порушену стосовно групи осіб, які готувалися для дестабілізації ситуації в країні», – поінформував Мустяца.

За його словами, для досягнення цієї мети до Молдови через неофіційні мережі переказів із РФ надійшло майже 500 тисяч доларів. 

«Із 2020 року громадяни РФ Юрій Г. і Вадим І. під командуванням ФСБ Росії наймали громадян Молдови, створюючи агентурну мережу на нашій території. Їхні дії були спрямовані на вплив на політичні процеси в Молдові в інтересах Росії, збереження залежності Молдови від РФ», – зазначив Мустяца.

Голова СІБ додав, що протягом двох років підозрювані збирали дані про плани молдовської влади, комромат на політиків, здійснювали кампанії дезінформації – переважно в Telegram-каналах, а після 24 лютого 2022 року – найняли людей для масових заворушень і провокацій у Молдові.

Нагадаємо, наприкінці червня окупанти пригрозили завдати ударів по мостах у Молдові та Одеській області. Загарбники стверджують, що готують «акт відплати після «бавовни» на Чонгарському мосту.

До слова, 19 червня конституційний суд Молдови визнав неконституційною діяльність проросійської партії «Шор».  

Теги: Молдова росіяни шпигун державна зрада

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