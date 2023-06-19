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Суд Молдови визнав неконституційною проросійську партію «Шор»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд Молдови визнав неконституційною проросійську партію «Шор»
Партія «Шор» була заснована як громадсько-політичний рух «Рівноправність» 13 червня 1998 року
фото з відкритих джерел

Згідно з висновком суду, політсила діяла всупереч принципам верховенства права

Сьогодні, 19 червня, конституційний суд Молдови визнав неконституційною діяльність проросійської партії «Шор». Про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з висновком суду, політсила діяла всупереч принципам верховенства права і поставила під загрозу суверенітет і незалежність Молдови.

Рішення було ухвалено відповідно до частини 4 статті 41 Конституції, згідно з якою: «Партії та інші суспільно-політичні організації, цілі або діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів верховенства права, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними».

Партія «Шор» була заснована як громадсько-політичний рух «Рівноправність» 13 червня 1998 року. 19 червня 2016 року примар міста Оргєєв Ілан Шор став головою руху, змінивши його засновника, Валерія Клименка. З 2020 року голова партії Ілан Шор перебуває в бігах і був оголошений у міжнародний розшук у справі про крадіжку 1 мільярда доларів із банківської системи Молдови.

Нагадаємо, уряд Молдови звернувся до суду із проханням перевірити партію на конституційність. Представники уряду наполягають, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з Росією з метою дестабілізації ситуації у Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор – у санкційному списку США та фігурант справи про «крадіжку мільярда».

Адвокати «Шор» стверджують, що партія вже отримала покарання за фінансові порушення, тож визнання її неконституційною можна розцінювати як повторне покарання за те саме порушення.

Як повідомлялося, партія «Шор» за останні місяці провела в Молдові безліч акцій протесту. Вона вимагає відставки президента, розпуску парламенту та проведення дострокових виборів. Нещодавно до протестів приєдналася партія «Будуємо Європу вдома» (PACE), яку очолює Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку.

Теги: Молдова Конституційний суд незалежність партії фінансування суверенітет

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