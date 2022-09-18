МЗС Румунії відреагувало на скандальні заяви ексміністра про поділ України

Румунське дипломатичне відомство запевнило, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що заяви, зроблені публічно ексглавою румунської дипломатії Андреєм Маргою щодо поділу України, неприпустимі та «обурливо суперечать» офіційній позиції Бухареста. Про це повідомляє румунський ресурс Agerpres.

«Міністерство закордонних справ вважає неприпустимими заяви пана Андрея Марги у публічному просторі щодо агресивної війни Росії проти України та її наслідків», – йдеться у повідомленні румунського МЗС.

Наголошується, що заяви Марги перебувають у «обурливій суперечності» з офіційною позицією Бухареста щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права.

Міністерство також додало, що «рішуче відкидає позицію пана Марги, який заохочує та пропагує зловмисні наративи, які розповсюджує Росія».

Румунське МЗС повідомило, що твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга заявив, що Україна повинна поступитися своїми територіями Росії, Польщі, Румунії та Угорщині. За його словами, Закарпаття мають віддати Угорщині, Польщі – Галичину, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим.

Згодом колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга наполіг, що зроблені ним заяви в контексті війни в Україні «відповідають історичній правді» і що «сьогоднішня пропаганда післязавтра вважатиметься помилкою».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга, який заявляв, що Україна має поступитися територіями Росії, Румунії, Угорщини та Польщі, повинен розуміти перспективу кримінальної відповідальності за свої слова.