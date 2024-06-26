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На порядку денному Україна: країни ЄС вперше після виборів зберуться на саміт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На порядку денному Україна: країни ЄС вперше після виборів зберуться на саміт
Глава Євроради зустрінеться із президентом України
фото із відкритих джерел

Саміт ЄС, що відбуватиметься 27-28 червня затвердить стратегічний порядок денний та погодить вищі європейські посади

Голова Європейської ради Шарль Мішель направив лідерам країн ЄС лист-запрошення на саміт Євросоюзу, який відбудеться у Брюсселі 27-28 червня.

«Це буде особливо важлива зустріч, оскільки ми маємо розглянути як предметний порядок денний, так і важливі рішення, які визначать наш шлях уперед», – йдеться у листі, текст якого опублікований увечері у вівторок.

Мішель особливо виділив три рішення саміту: затвердження стратегічного порядку денного ЄС, подальші внутрішні реформи співтовариства та узгодження інституційних призначень у Євросоюзі після виборів до Європейського парламенту.

Глава Євроради повідомив, що зустріч розпочнеться у четвер у другій половині дня з обміну думками із президентом України Володимиром Зеленським.

«Це буде можливість обговорити ситуацію на місцях, а також взяти до уваги деякі здобутки з часу нашої останньої зустрічі. Зокрема, ця Європейська рада стане можливістю вітати ухвалення переговорних рамок та проведення міжурядових конференцій з Україною, Молдовою та Чорногорією. Це історичні кроки на підтримку відповідного шляху цих країн до членства у Європейському союзі», – написав Мішель.

Він продовжив: «Більш того, ми виявили амбітність і сміливість, спрямувавши надзвичайні доходи від знерухомлених російських активів на підтримку України цього року. У наступні роки разом із партнерами забезпечимо позики для України ще на 50 млрд євро. Також дуже важливо, щоб ми активізували нашу військову підтримку України, зосередивши увагу на протиповітряній обороні, боєприпасах та ракетах».

Саміт, зазначив голова Євроради, приділить увагу близькосхідній кризі та закликатиме до «повної реалізації умов пропозиції про припинення вогню, викладених у резолюції 2735 Ради Безпеки ООН, а також до поваги та виконання постанов Міжнародного суду». Буде повторено заклик до негайного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників та збільшення гуманітарної допомоги. Європейські лідери підтвердять «непохитну прихильність до міцного та сталого світу на основі рішення про створення двох держав».

«Ця зустріч також дозволить нам конструктивно просунутися за завданнями, які ми висунули в наших попередніх постановах. Це включає виконання наших завдань березневої Європейської ради щодо безпеки і оборони», – йдеться в листі Мішеля.

До слова, країни Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на пост глави Єврокомісії. Колишній глава уряду Португалії Антоніу Кошта стане президентом Ради ЄС; глава уряду Естонії Кайя Каллас стане новим комісаром ЄС із закордонних справ, змінивши Жозепа Борреля.

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Теги: саміт Європа Україна запрошення

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