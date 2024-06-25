Лідери ЄС погодили другий термін Урсули фон дер Ляєн як президентки Єврокомісії – ЗМІ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розраховувала отримати другий мандат після того, як її правоцентристська Європейська народна партія здобула перемогу на європейських виборах

Парламент ЄС має остаточно схвалити у липні пропозиції 27 глав держав та урядів щодо призначення

Країни Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на пост глави Єврокомісії. Про це повідомляють Suddeutsche Zeitung та BILD.

Агентства дізналися про відповідну домовленість у вівторок із переговорних кіл. Якщо парламент ЄС схвалить у липні пропозиції 27 глав держав та урядів, то мають відбутися також такі призначення:

колишній глава уряду Португалії Антоніу Кошта стане президентом Ради ЄС;

глава уряду Естонії Кайя Каллас стане новим комісаром ЄС із закордонних справ, змінивши Жозепа Борреля.

Нагадаємо, нещодавно лідери ЄС не підтримали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін на посаді голови Європейської комісії попри запевнення президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, що вони наближаються до укладення угоди.

Представники Європейського Союзу зустрілися 17 червня ввечері, щоб обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади у ЄС після євровиборів, що відбулися в червні. Про це пише Euractiv.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розраховувала отримати другий мандат після того, як її правоцентристська Європейська народна партія здобула перемогу на європейських виборах.

До слова, Урсула фон дер Ляєн заявила членам Європейської народної партії, яка набирала найбільшу кількість місць у Європарламенті, що політсила буде «якорем стабільності».