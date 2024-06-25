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Зеленський прокоментував початок переговорів про вступ України до ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував початок переговорів про вступ України до ЄС
Зеленський зазначив, що після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке
фото: скріншот з відео

«Ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що сьогодні насичений день, адже офіційно розпочалися перемовини із Євросоюзом щодо членства. Відповідну заяву зробив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 853-го дня війни.

«Ми довго до цього йшли, і зараз першу міжурядову конференцію провели, і точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір – договір про вступ України», – сказав президент.

Зеленський також зауважив, що тепер є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських Шойгу та Герасимова.

«Ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати», – наголосив очільник України.

Президент України сказав, що після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке: «ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру».

Нагадаємо, що у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в Європейський Союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС.

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Теги: санкції саміт війна Володимир Зеленський Сергій Шойгу Україна президент Офіс президента Європейський союз

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