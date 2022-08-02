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Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів

Надія Клочко
Сьогодні, 20:42 glavcom.ua
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
Американська делегація, попри погрози Китаю, успішно приземлилася на Тайвані
фото: Twitter Ненсі Пелосі

У Росії відповідь Китаю на візит американської делегації на Тайвань не оцінили

Російська пропаганда сьогодні весь день мріяла про «початок Третьої світової війни» через візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Однак реакція Китаю на прибуття американської законодавиці виявилася неочікуваною для посіпак Кремля.

Відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян обурилася, що «останнє китайське попередження» насправді «нічого не означає».

«Останнє китайське попередження повністю збігається з його тлумаченням в російських словниках», – написала вона.

Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів фото 1

Незадоволена реакцією Китаю і офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, відома громадськості своїми зовсім недипломатичними заявами. До прибуття Пелосі вона радісно жартувала над загрозою збиття літака американської політикині та поширила у своєму Telegram допис Маргарити Симоньян про «останнє китайське попередження».

«Головне, щоб потім «партнери» не сказали, що за штурвалом борту з Пелосі були Петров та Боширов», – жартувала Захарова.

Після реакції Китаю Захарова заявила, що візит Пелосі – провокація, відводячи увагу на один з азійських візитів російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів фото 2

Розчарувала відповідь Китаю на візит Пелосі до Тайваню і лідера Чечні Рамзана Кадирова.

«Тепер кажуть, що до посадки літака із Пелосі залишилося 40 хвилин. Літак вже в зоні повітряного простору Тайваню, а Китай все ще не вжив жорстких заходів. Увага всього світу прикута до цієї події, у тому числі й нашої. Слідкуємо, чекаємо. Звичайно, не хочеться, щоб все це вилилося у війну між такими великими країнами, але й порушувати один одного інтереси не можна. Тому дехто повинен декого заспокоїти», – писав він у очікуванні прибуття американської політикині.

А після того, як літак з делегацією США приземлився на Тайвані, Кадиров почав обурюватися «навіщо було наганяти стільки жаху» навколо цієї події.

«Ну і навіщо було стільки наздоганяти жахів, лякати людей, шум підіймати, коли можна було так спокійно дати прилетіти бідній старенькій до Тайваню? Можна ж було тихо і мовчки все завершити, але ні, бідну бабусю кілька годин лякали винищувачами, ППО, есмінцями та гучними заявами», – написав він.

Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів фото 3

Пропагандистка Ольга Скабеєва також поцікавилася «чи почалася Третя світова» після прибуття Пелосі на Тайвань. 

Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів фото 4

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться зустріч Пелосі із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі. Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. Маневри китайської армії триватимуть з 2 по 7 серпня. 

Як відомо, Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії 30 липня, повідомивши напередодні, що хоче продемонструвати підтримку Тайваню. Пелосі є давнім критиком комуністичного режиму Китаю, неодноразово засуджувала політику Пекіна в галузі прав людини, зустрічалася з дисидентами, виражала підтримку продемократичним протестам у КНР.

Зазначимо, що нинішній візит є першим офіційним візитом до Тайваню спікера Палати представників США за 25 років.

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Теги: пропаганда росія США Тайвань Китай

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