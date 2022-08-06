Тайвань запустив сигнальні ракети через нерозпізнані літаки

Війська Тайваню перебувають у стані підвищеної готовності

Пізно ввечері у п’ятницю, 5 серпня, Тайвань запустив сигнальні ракети у межах свого повітряного простору. Про це повідомила міністерство оборони Тайваню, пише Reuters.

Таким чином Тайвань попередив сім безпілотників та нерозпізнані літаки, які пролітали над його віддаленими островами Цзіньмень і Мацу.

У міністерстві оборони Тайваню зазначили, що війська країни перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, розташованих неподалік від узбережжя материкового Китаю.

Нагадаємо, армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань.

У перший день військових навчань навколо Тайваню китайська армія здійснила у водах поблизу острова 11 пусків своїх потужних балістичних ракет Dongfeng («Східний вітер»).

Раніше повідомлялося, що Китай оголосив про плани створити шість зон навколо Тайваню, де з 4 по 7 серпня будуть проводитися бойові навчання. Кораблі та літаки були попереджені про заборону перебувати у цих зонах, деякі з яких перетинаються з територіальними водами острова, з «міркувань безпеки».

Згідно з оприлюдненою картою, один із районів запланованих навчань знаходиться менш ніж за 19 км від Гаосюна, південного портового міста Тайваню.