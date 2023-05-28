На виборчу дільницю у Туреччині завітало «проголосувати» ягня (відео)

До початкової школи Sarıyer Ayazağa у Стамбулі прийшла жінка, що взяла із собою на вибори маленького баранчика

Сьогодні 28 травня жінка з району Сариєр, що у Стамбулі прийшла на виборчу дільницю разом із ягням, і проголосувала на виборах президента Туреччини. Містяни, які побачили маленького баранчика в кімнаті для голосування, не могли приховати свого здивування і робили відео та фото. Про це пише видання Ajans Manisa.

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Kuzusuyla oy kullanmaya gelen bir vatandaş ilgi odağı oldu.

pic.twitter.com/wNt7Qf92yg — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 28, 2023

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О 10 годині до початкової школи Sarıyer Ayazağa, що у Стамбулі прийшла жінка, що взяла із собою ягня, яке було вдягнене у чорно-білий вовняний светр та рожевий ошийник. Поки жінка голосувала, ягня чемно стояло біля дверей кімнати для голосування, а після того, як жінка взяла бюлетень побігло за нею до виборчої кабіни, аби також «взяти участь» у виборах. Після цього, разом із господинею, маленьке ягня спустилось сходами будівлі, і пішло за нею додому.

Нагадаємо, уперше в історії виборів у Туреччині громадяни прийшли на дільниці для голосування за президента у другому турі. У Туреччині о 8:00 почалося голосування. Виборчі дільниці будуть відкриті до 17.00.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50 відсотків голосів, а право виходу до другого туру отримали кандидат від «Союзу народу», чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган (49,52%) та кандидат від «Союзу нації», лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу (44,88 %).

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