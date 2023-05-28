У Туреччині стартував другий тур президентських виборів

На виборах з Реджепом Тайїпом Ердоганом буде боротися Кемаль Киличдароглу

Виборці обиратимуть поміж чинним президентом Ердоганом та лідером опозиції Киличдароглу

Сьогодні, 28 травня, у Туреччині проходить другий тур президентських виборів, о 8-ій ранку відкрилися виборчі дільниці.

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Виборці обиратимуть поміж двох кандидатів – чинним президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Киличдароглу.

Право голосу в країні мають 60 млн 721 тис. 745 громадян.

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Відучора з 18.00 в країні набуло чинності обмеження свободи політичної агітації кандидатів. До 18.00 сьогодні засобам масової інформації заборонено публікувати новини, прогнози та коментарі щодо виборів і їх результатів. Лише Вища виборча комісія зможе оприлюднювати новини та пресрелізи про перебіг виборів з 18.00 до 21.00. Після цього часу всі обмеження для ЗМІ будуть зняті.

Нагадаємо ,14 травня у Туреччині пройшов перший тур виборів президента. Ердоган обійшов Киличдароглу, набравши 49,5% голосів. Його суперник отримав 44,89% голосів, а Оган – 4,32%. Переможець визначиться у другому турі 28 травня.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив упевненість у рекордній підтримці його кандидатури на виборах 28 травня і закликав громадян Туреччини не довіряти політикам, які виступають із діаметрально протилежними заявами. Президент Туреччини зазначив, що не можна довіряти і тим, хто заявляє про готовність звільнити з місць ув'язнення організаторів незаконних акцій.