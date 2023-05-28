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Як Туреччина обирає нового президента у другому турі виборів (перші фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як Туреччина обирає нового президента у другому турі виборів (перші фото)
З 8 ранку у турецькій Аланії черга з бажаючих проголосувати у другому турі виборів президента
фото:www.sozcu.com.tr

На посаду глави держави претендують Реджеп Тайїп Ердоган та Кемаль Киличдароглу

Уперше в історії виборів у Туреччині громадяни прийшли на  дільниці для голосування за президента у другому турі. У Туреччині о 8:00  почалося голосування. Виборчі дільниці будуть відкриті до 17.00.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50 відсотків голосів, а право виходу до другого туру отримали кандидат від «Союзу народу», чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган (49,52%) та кандидат від «Союзу нації», лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу (44,88 %).

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Згідно із даними Вищої виборчої комісії (ВВК)  64 млн виборців беруть участь у другому турі президентських виборів 2023 року.  Всього  на виборчих дільницях мають право проголосувати 60 млн 769 тис. 268 осіб. У Стамбулі виборці віддадуть свої голоси в 30 803 урни.

Цікаво, що  другому турі президентських виборів мають проголосувати 47 523 нових виборці, яким від першого туру уже виповнилося 18 років. Ця молодь зможе вперше у своєму житті проголосувати на виборах Президента.  А от за не появу на виборах у Туреччині передбачено штраф у розмірі 300 турецьких лір (приблизно 600 грн). 

Виборчі скриньки були встановлені на 167 пунктах у 151 представництві в 73 країнах, щоб громадяни, зареєстровані у реєстрі виборців за кордоном, могли проголосувати. Голосування в закордонних представництвах, яке розпочалося 20 травня, завершилося 24 травня. Всього в закордонних представництвах проголосувала рекордна кількість виборців –  1 млн 920 тис. 53 особи. Як зазначається, з урахуванням голосування на митних пунктах пропуску (воно триватиме до 17.00 28 травня) в другому турі вже взяли участь 1 млн 895 тис. 430 осіб. 

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До 18:00 у ЗМІ буде заборонено робити новинні прогнози та коментувати вибори та їх результати. З 18.00 до 21.00 будуть оприлюднені новини та комюніке Вищої виборчої комісії.   Також сьогодні з 8.00 до 21.00 заборонено продаж алкоголю. 

Цього разу виборцям не обов’язково мати при собі інформаційний листок із зазначенням місця голосування . Ті, хто не отримав інформаційний лист виборця у першому турі, зможуть дізнатися, де і в якій скриньці вони голосуватимуть на сайті Вищої виборчої комісії.  Виборцям суворо заборонено заходити до місця голосування з відеореєстраторами чи засобами зв’язку, такими як мобільні телефони, фотоапарати чи кінокамери. Такі пристрої будуть залишені виборчій комісії і повернуті власникам після завершення процесу голосування.

Після вибору Реджепа Тайїпа Ердогана або Кемаля Кілічдароглу , кандидатів у президенти в бюлетені, виборці опускають бюлетень у конверт і кидають його в урну. Після завершення голосування буде здійснено підрахунок та розподіл голосів.

На цих виборах будуть створені пересувні скриньки для тих громадян, які через хворобу чи інвалідність прикуті до ліжка. Ці виборці зможуть віддати свій голос у пересувні скриньки. Крім того, люди з вадами зору зможуть вперше проголосувати на цих виборах за шаблоном, підготовленим для них, як це було зроблено на виборах 14 травня.

Згідно зі свіжими даними соціологічної компанії Konda, у другому турі президентських виборів у Туреччини Ердоган отримає 52,7% голосів, а кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу  –  47,3%.

Нагадаємо, 14 травня у Туреччині  відбувся перший тур виборів президента. Ердоган обійшов Киличдароглу, набравши 49,5% голосів. Його суперник отримав 44,89% голосів, а Оган – 4,32%. Переможець визначиться у другому турі 28 травня. Кандидат від блоку Альянс АТА Сінан Оган, який набрав на голосуванні 14 травня 5,17 %  голосів виборців, закликав прихильників підтримати в другому турі кандидатуру Ердогана.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю телеканалам CNN Türk та Kanal D проігнорував заклики провести телевізійні дебати з опозиційним кандидатом на пост глави держави Кемалем Киличдароглу. Він рішуче відкинув цю пропозицію, підкресливши, що їм нема про що розмовляти одне з одним.

Читайте також: Вибори президента Туреччини: букмекери назвали фаворита другого туру
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори молодь

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