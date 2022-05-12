«Роскосмос» обходить міжнародні санкції. Розвідка назвала банк, який в цьому допомагає

На сьогодні «Газпромбанк» мало постраждав від міжнародних санкцій

Російська державна корпорація «Роскосмос» активізує розрахунки через «Газпромбанк». На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Про це повідомило головне управління розвідки.

Певні обмеження щодо банку було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи.

Тож «Роскосмос» та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його «недоторканість».

Загалом, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій «Роскосмос» розіслав у підпорядковані структури документ «Про організацію розрахунків в умовах санкцій». Він передбачає наступні заходи:

Обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;

Мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;

Відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції

Відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації «Роскосмос».

Раніше керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у постачанні до України обладнання супутникового зв'язку.