Керівник «Роскосмосу» вдався до погроз Ілону Маску

Маск і Рогозін не перший рік заочно спілкуються в соцмережах

Дмитро Рогозін вважає, що Starlink до України постачає Пентагон

Керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у постачанні до України обладнання супутникового зв'язку.

«За нашою інформацією, доставка та передача ЗСУ абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснювалися Пентагоном», – написав Дмитро Рогозін у своєму Telegram-каналі.

Голова «Роскосмосу» зауважив, що обладнання використовується військовими.

«А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав», – погрожує голова російського космічного агентства засновнику компанії SpaceX.

Зазначимо, в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв'язком об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Мінцифри зі свого боку почало роботу із підготовки відповідних частот для цього оператора. «Я надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше», – запевнив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

Наприкінці квітня американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проєкту Starlink в Україні.

Також минулого року Ілон Маск після першого успішного запуску пілотованого космічного корабля Crew Dragon нагадав главі «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну його заяву, зроблену у 2014 році, після запровадження США санкцій проти Росії за анексію Криму. Тоді Рогозін написав у Twitter, що Росія у відповідь може відмовитися доправляти американських астронавтів на МКС, а для потрапляння на станцію порадив їм скористатися батутом. «Батут працює», – написав у відповідь Маск, додавши, що це « внутрішній жарт».