НАТО може дати ще один шанс для Столтенберга – Financial Times

У НАТО схиляються до продовження повноважень чинного генсека через розбіжності щодо кандидатури його наступника

Лідери країн НАТО замислилися над тим, щоб залишити генсека альянсу Єнса Столтенберга на своїй посаді ще щонайменше на рік, продовживши термін його повноважень. Про це пише газета Financial Times.

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Лідери країн НАТО схиляються до того, щоб продовжити повноваження генсека альянсу Єнса Столтенберга через розбіжності щодо кандидатури наступника. Сам же Столтенберг неодноразово говорив, що «не має наміру добиватися» продовження свого мандата. Високопоставлений західний дипломат, який обговорював із генсеком можливість продовження повноважень, сказав виданнню, що продовження мандату має сенс «на користь наступника». Столтенберг, за його словами, погодився б залишитися на посаді, оскільки є «людиною боргу».

Financial Times пояснює, що НАТО зазнає неабияких труднощів з пошуком кандидата, який задовольнив би всіх членів альянсу. Джерело, яке брало участь у дискусіях з цього приводу, назвало продовження повноважень Столтенберга вчетверте короткостроковим компромісом. За даними газети, усередині блоку «зростає песимізм» щодо того, що альянс не зможе узгодити наступника перед самітом, що відбудеться у липні у Вільнюсі.

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Зазначимо, що термін повноважень нинішнього генсека Єнса Столтенберга спливає наприкінці вересня 2023 року. Західні ЗМІ зазначають, що на посаду голови Північноатлантичного альянсу, ймовірно, претендують прем'єри Нідерландів Марк Рютте, Іспанії Педро Санчес, а також голова естонського уряду Кая Каллас.

Президент США Джо Байден також раніше заявив, що НАТО ще не може прийти до консенсусу щодо того, хто обійме посаду генсека, додавши, що «у Великобританії є серйозний кандидат». Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Сунак переконати Байдена підтримати призначення новим генсеком міністра оборони Британії Бена Уоллеса. Сам Сунак нещодавно сказав, що Уоллес користується повагою і багато зробив для альянсу. Якщо Уоллеса буде обрано новим головою НАТО, він стане першим британцем на цій посаді за останні два десятиліття. Традиційно пост генсека НАТО займає політик з європейської країни, проте його кандидатура негласно має бути схвалена у Білому домі.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО Байден і Столтенберг послали чіткий сигнал Путіну. Питання довгострокової підтримки України напередодні зустрічі країн НАТО у Вільнюсі стало одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом. Столтенберг висловив сподівання, що за результатами саміту НАТО союзники посилять свою підтримку України. Він підкреслив, що допомагати Києву – в інтересах безпеки усіх країн Альянсу. До початку переговорів у Білому Домі обидва лідери наголосили на спільних зусиллях країн НАТО у підтримці України, окремо Байден подякував Столтенбергу за його потужне лідерство.

Також у Сполучених Штатах Америки можуть запропонувати Україні ізраїльську модель співпраці з НАТО. Тобто без повноцінного членства у союзі. За словами анонімних помічників президента США Джо Байдена, Україна може незабаром відігравати роль у НАТО, яку раніше мала Росія. Головне питання у тому, як визначити довгострокові гарантії безпеки для України.Розглядається такий сценарій, що співпраця НАТО з Україною буде схожа на «ізраїльську модель», а саме на «10-річні зобов'язання в галузі безпеки».

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