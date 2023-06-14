США розглядають «ізраїльську модель» співпраці України і НАТО – The New York Times

Тільки повноцінне членство в НАТО і захист за допомогою колективної оборони зможуть дати гарантії безпеки, яких прагне Україна

У Білому домі розуміють, що Київ може не погодитися на умови США

Сполучених Штатах Америки можуть запропонувати Україні ізраїльську модель співпраці з НАТО. Тобто без повноцінного членства у союзі. Про це пише The New York Times.

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За словами анонімних помічників президента США Джо Байдена, Україна може незабаром відігравати роль у НАТО, яку раніше мала Росія. Головне питання у тому, як визначити довгострокові гарантії безпеки для України.

Розглядається такий сценарій, що співпраця НАТО з Україною буде схожа на «ізраїльську модель», а саме на «10-річні зобов'язання в галузі безпеки».

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Ця ідея мала продемонструвати президенту РФ Володимиру Путіну, що потік зброї в Україну не зменшиться і лише збільшуватиметься в майбутньому, якщо агресія не припиниться.

Такі гарантії безпеки можуть не сподобатися президенту України Володимиру Зеленському, як зазначили у виданні. Тільки повноцінне членство в НАТО і захист за допомогою колективної оборони зможуть дати гарантії безпеки, яких прагне Україна. Хоча під час війни це зробити неможливо.

Як повідомлялося, деякі експерти і навіть дуже відомі дипломати говорять про те, що Україна може настільки сильно зміцнитися, що стане окремим фактором безпеки у Європі. Іншими словами, стане такою, яка зможе дозволити собі не узгоджувати всі дії з партнерами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступника глави Адміністрації президента (2014 – 2015 рр.) та посол України у США (2015 – 2019 рр.) Валерій Чалий.