НАТО за минулі вихідні тричі перехоплювало російські літаки
Деталі про перехоплені літаки Російської Федерації в Альянсі не уточнюють
У минулі вихідні авіація НАТО з території Естонії підіймала винищувачі для перехоплення російських літаків. Вони не дотримувались міжнародних норм безпеки польотів. Про це повідомило повітряне командування НАТО у Twitter.
Зазначається, що поблизу повітряного простору Альянсу винищувачі Фінляндії, Португалії, Румунії та Швеції перехопили російські літаки.
«Вони супроводжували літаки, які не дотримувалися міжнародних норм безпеки польотів», – йдеться у повідомленні.
Деталі про перехоплені літаки Російської Федерації в Альянсі не уточнюють.
Раніше повідомлялося, що напередодні саміту НАТО Байден і Столтенберг послали чіткий сигнал Путіну. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.
Крім того, Столтенберг закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону.
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