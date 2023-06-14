НАТО за минулі вихідні тричі перехоплювало російські літаки

Деталі про перехоплені літаки Російської Федерації в Альянсі не уточнюють

У минулі вихідні авіація НАТО з території Естонії підіймала винищувачі для перехоплення російських літаків. Вони не дотримувались міжнародних норм безпеки польотів. Про це повідомило повітряне командування НАТО у Twitter.

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Зазначається, що поблизу повітряного простору Альянсу винищувачі Фінляндії, Португалії, Румунії та Швеції перехопили російські літаки.

«Вони супроводжували літаки, які не дотримувалися міжнародних норм безпеки польотів», – йдеться у повідомленні.

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Деталі про перехоплені літаки Російської Федерації в Альянсі не уточнюють.

Раніше повідомлялося, що напередодні саміту НАТО Байден і Столтенберг послали чіткий сигнал Путіну. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Крім того, Столтенберг закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону.