Напередодні саміту НАТО Байден і Столтенберг послали чіткий сигнал Путіну

Підтримка України стала одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО і президента США

Питання довгострокової підтримки України напередодні зустрічі країн НАТО у Вільнюсі стало одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Столтенберг висловив сподівання, що за результатами саміту НАТО союзники посилять свою підтримку України. Він підкреслив, що допомагати Києву – в інтересах безпеки усіх країн Альянсу.

«Що більше території українцям вдасться звільнити (під час контрнаступу – ред.), то сильнішими вони будуть за майбутнім столом переговорів. І тим вірогідніше те, що в якийсь момент президент Путін зрозуміє, що він ніколи не зможе виграти свою агресивну війну на полі бою», – сказав генсек НАТО.

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До початку переговорів у Білому Домі обидва лідери наголосили на спільних зусиллях країн НАТО у підтримці України, окремо Байден подякував Столтенбергу за його потужне лідерство.

«Брутальне російське вторгнення в Україну стало не лише нападом на Україну, а й на ключові цінності та свободу людей усюди, тому президенту Путіну не можна дозволити виграти цю війну, тому що це буде не лише трагедією для українців, а й зробить світ більш небезпечним. Це відправить послання авторитарним лідерам в усьому світі, зокрема, Китаю, що вони можуть досягати своїх цілей військовою силою, і тоді ми станемо більш вразливими. Тож це в інтересах нашої безпеки – підтримувати Україну», – додав Столтенберг.

Говорячи про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, Байден сказав: «Понад 40 країн віддані (збереженню – ред.) незалежності України, думаю, це дуже чітке повідомлення. З Божою поміччю, ми збережемо цю єдність».

«Путін зробив помилку. Він сподівався на «фінляндизацію» НАТО, а отримав «натовізацію» Фінляндії та, сподіваюсь, невдовзі Швеції», – додав Байден.

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Під час спільного виходу до преси із держсекретарем США Ентоні Блінкеном Єнс Столтенберг заявив, що «військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою просто зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу».

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що контрнаступ ЗСУ з метою звільнення окупованих Росією українських територій показав перші ознаки успіху.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.