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Напередодні саміту НАТО Байден і Столтенберг послали чіткий сигнал Путіну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Напередодні саміту НАТО Байден і Столтенберг послали чіткий сигнал Путіну
Зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом у Білому домі 13 червня
фото з відкритих джерел

Підтримка України стала одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО і президента США

Питання довгострокової підтримки України напередодні зустрічі країн НАТО у Вільнюсі стало одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє «Голос Америки».

Столтенберг висловив сподівання, що за результатами саміту НАТО союзники посилять свою підтримку України. Він підкреслив, що допомагати Києву – в інтересах безпеки усіх країн Альянсу.

«Що більше території українцям вдасться звільнити (під час контрнаступу – ред.), то сильнішими вони будуть за майбутнім столом переговорів. І тим вірогідніше те, що в якийсь момент президент Путін зрозуміє, що він ніколи не зможе виграти свою агресивну війну на полі бою», – сказав генсек НАТО.

До початку переговорів у Білому Домі обидва лідери наголосили на спільних зусиллях країн НАТО у підтримці України, окремо Байден подякував Столтенбергу за його потужне лідерство.

«Брутальне російське вторгнення в Україну стало не лише нападом на Україну, а й на ключові цінності та свободу людей усюди, тому президенту Путіну не можна дозволити виграти цю війну, тому що це буде не лише трагедією для українців, а й зробить світ більш небезпечним. Це відправить послання авторитарним лідерам в усьому світі, зокрема, Китаю, що вони можуть досягати своїх цілей військовою силою, і тоді ми станемо більш вразливими. Тож це в інтересах нашої безпеки – підтримувати Україну», – додав Столтенберг.

Говорячи про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, Байден сказав: «Понад 40 країн віддані (збереженню – ред.) незалежності України, думаю, це дуже чітке повідомлення. З Божою поміччю, ми збережемо цю єдність».

«Путін зробив помилку. Він сподівався на «фінляндизацію» НАТО, а отримав «натовізацію» Фінляндії та, сподіваюсь, невдовзі Швеції», – додав Байден.

Під час спільного виходу до преси із держсекретарем США Ентоні Блінкеном Єнс Столтенберг заявив, що «військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою просто зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу».

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що контрнаступ ЗСУ з метою звільнення окупованих Росією українських територій показав перші ознаки успіху.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Теги: росія Джозеф Байден НАТО війна путін Україна Єнс Столтенберг

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