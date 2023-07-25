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Орбан оскандалився новою заявою щодо сусідніх територій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Орбан оскандалився новою заявою щодо сусідніх територій
Орбан заявляв, що Україна більше не є суверенною державою
фото з відкритих джерел

Словаччина відреагувала на заяву Орбана про територіальну цілісність Словаччини

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан 22 липня на зустрічі з угорською меншиною в румунському місті Беїле-Тушнад означив Словаччину «відірваною частиною» Угорщини. Про це повідомляють ЗМІ.

Міністерство закордонних справ Словаччини назвало неприйнятними висловлювання угорського прем’єра Віктора Орбана щодо територіальної цілісності країни.

«Ми не будемо толерувати те, що беруть під сумнів територіальну цілісність чи суверенітет Словаччини будь-яким прямим чи непрямим способом, так само як і втручання у наші внутрішні справи», – йдеться в заяві словацького міністерства

Також МЗС Румунії викликало посла Угорщини.

Представник словацького МЗС Томаш Козак під час зустрічі з послом Угорщини у Словаччині Чабою Балогом наголосив, що Словаччина зацікавлена у подальшому розвитку взаємних відносин між країнами, зокрема, у розвитку того, що «нас об’єднує».

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Банкова відреагувала на скандальну заяву Орбана і дала пораду прем'єру Угорщини.

30 травня уряд Угорщини опублікував ролик із закликом до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, в якому показав мапу країни без Криму

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Теги: Словаччина Угорщина Віктор Орбан

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