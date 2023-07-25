Орбан оскандалився новою заявою щодо сусідніх територій

Орбан заявляв, що Україна більше не є суверенною державою

Словаччина відреагувала на заяву Орбана про територіальну цілісність Словаччини

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан 22 липня на зустрічі з угорською меншиною в румунському місті Беїле-Тушнад означив Словаччину «відірваною частиною» Угорщини. Про це повідомляють ЗМІ.

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Міністерство закордонних справ Словаччини назвало неприйнятними висловлювання угорського прем’єра Віктора Орбана щодо територіальної цілісності країни.

«Ми не будемо толерувати те, що беруть під сумнів територіальну цілісність чи суверенітет Словаччини будь-яким прямим чи непрямим способом, так само як і втручання у наші внутрішні справи», – йдеться в заяві словацького міністерства

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Також МЗС Румунії викликало посла Угорщини.

Представник словацького МЗС Томаш Козак під час зустрічі з послом Угорщини у Словаччині Чабою Балогом наголосив, що Словаччина зацікавлена у подальшому розвитку взаємних відносин між країнами, зокрема, у розвитку того, що «нас об’єднує».

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Банкова відреагувала на скандальну заяву Орбана і дала пораду прем'єру Угорщини.

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30 травня уряд Угорщини опублікував ролик із закликом до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, в якому показав мапу країни без Криму.