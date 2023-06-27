Орбан відмовляється називати Путіна воєнним злочинцем

Лідер Угорщини заявив, що Україна нібито не зможе виграти війну проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України. Про це Орбан заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

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Лідер Угорщини заявив, що Україна нібито не зможе виграти війну проти РФ, бо в неї «солдати закінчаться раніше». Тому, за словами Орбана, єдине рішення у цій ситуації – перемир'я.

На запитання, чи вважає Орбан Путіна воєнним злочинцем, він відповів: «Ні. Не для мене».

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«Якщо ми хочемо перемир’я і переговорів, ми маємо переконати учасників конфлікту сісти за стіл. А сказати їм «іди, сідай, ми вас заарештуємо», було б не дуже добре. Тому ми можемо говорити про ці правові та кримінальні наслідки лише після укладення миру або умовного миру. Абсолютно безглуздо зараз про це говорити», – додав Орбан

Журналіст пояснив, що президент Зеленський виступає проти замороження конфлікту і проти будь-яких домовленостей щодо збройної агресії Росії.

«Я знаю цю думку. Але що дійсно важливо, то це те, що американці хочуть робити. Україна перестала бути суверенною країною. Вони не мають грошей. Вони не мають зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми підтримуємо їх на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде» – прокоментував прем'єр.

Нагадаємо, Будапешт не підтримав виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько €500 млн на військову допомогу Україні.

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До слова, Угорщина не підтримає євроінтеграцію Києва, поки він не вирішить проблему з правами нацменшин у Закарпатті.