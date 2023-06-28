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Банкова дала пораду Орбану після його скандальної заяви про Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова дала пораду Орбану після його скандальної заяви про Україну
Подоляк відреагував на скандальну заяву Орбана
фото: Офіс президента України

Подоляк: «Наскільки ж треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд»

Прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану час усвідомити, що Україна  є абсолютно суб’єктною й суверенною у своїй політиці та рішеннях. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Так посадовець відреагував на скандальну заяву Орбана про те, що російський диктатор Володимир Путін – не воєнний злочинець, Україна більше не є суверенною державою, а мир залежить від США, а не від України.

«…Україна, яка 489 днів люто обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє, ефективно протистоячи пострадянській неоімперії із замашками історичного серійного вбивці, яка ще вчора люто лякала своїм беззаконням півсвіту, – є абсолютно суб’єктною й суверенною у своїй політиці та рішеннях», – наголосив Подоляк.

За його словами, питання полягає в тому, наскільки суб'єктним є сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів.

«І наскільки ж треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд», – підкреслив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, Будапешт не підтримав виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько €500 млн на військову допомогу Україні.

До слова, Угорщина не підтримає євроінтеграцію Києва, поки він не вирішить проблему з правами нацменшин у Закарпатті.

Теги: Михайло Подоляк Віктор Орбан Угорщина Офіс президента

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