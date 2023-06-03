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Угорщина бачить мир в Україні – без Криму: провокаційне відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Угорщина бачить мир в Україні – без Криму: провокаційне відео
Такий вигляд, на думку угорського уряду, має мапа України
фото: скриншот відео

У «миротворчому» ролику Крим чомусь не є частиною України

Уряд Угорщини опублікував відео з закликом до якнайшвидшого миру в Україні, у якому не позначив Кримський півострів на мапі як частину території нашої країни. Про це пише угорське видання Nepszava.

«Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною», – нагадує закадровий голос.

Водночас у ролику не наголошується на тому, що причиною цих жертв і руйнувань стало повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року.

На словах про те, що війна може запросто набути глобального характеру, у кадрі з’являється мапа України, де територія нашої країни позначена червоним кольором, однак Крим відображається зеленим кольором, як і всі навколишні території. 

«Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру», – закликав уряд.

Наразі цей ролик має вже понад 80 тисяч переглядів.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею». Адже, за його словами, як «людина з півторарічним військовим досвідом», він «чудово знає», що нападник зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі €500 млн.

До цього Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

Також Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО.

Читайте також: Компромат на Орбана. Угорський прем'єр погодився на дерибан України?
Теги: Крим Угорщина Україна мапа

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