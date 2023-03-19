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Ордер на арешт Путіна: ЄС закликає інші країни співпрацювати з МКС 

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Ордер на арешт Путіна: ЄС закликає інші країни співпрацювати з МКС 
фото: 5.ua

Європейський Союз висловив чітку позицію щодо рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової

Європейський Союз підтримав рішення Міжнародного кримінального суду. Про це йдеться у заяві Високого представництва ЄС, що опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх дій. 

«Європейський Союз взяв до уваги рішення ІІ-ї досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при офісі президента Марії Львової-Бєлової, у зв’язку із підозрою у злочині протизаконної депортації та протиправного перевезення дітей в контексті ситуації в Україні», – йдеться у заяві представника ЄС.

Високий представник ЄС зазначив, що раніше, а саме 15 грудня 2022 року, привітали зусилля, які спрямовані на досягнення повної відповідальності Росії за воєнні злочини, вчинені під час війни в Україні.

У документі ЄС пишуть, що союз сприймає рішення МКС, як початок процесу притягнення до відповідальності усіх винних, а саме російського керівництва, за скоєння воєнних злочинів в Україні.

«ЄС також висловлює підтримку розслідуванню прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, та закликає до повного співробітництва з ним всіх держав-учасниць», – зазначив Високий представник ЄС у заяві. 

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої президента РФ з прав дитини за звинуваченням у незаконному вивезенні дітей з тимчасово окупованих територій України.

Теги: арешт прокурор перевезення Європейський союз Міжнародний кримінальний суд

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