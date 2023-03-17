Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Путіна підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Відповідний пресреліз розміщено на сайті суду.

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Путіна підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це.

Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

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Зазначається, що ордери є таємними, щоб захистити потерпілих і свідків, а також забезпечити розслідування. Тим не менше, пам’ятаючи про те, що дії, про які йдеться в даній ситуації, нібито тривають, і що обізнаність громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому скоєнню злочинів.

Раніше повідомлялося, що зросла кількість країн, що підтримують спецтрибунал для Путіна.