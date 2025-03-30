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Панама анулює реєстрацію понад 120 суден, які повʼязані з Росією

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Панама анулює реєстрацію понад 120 суден, які повʼязані з Росією
Наразі процес вилучення займає від тижня до місяця
фото ілюстративне

Влада Панами скасує реєстрацію 128 кораблів, які плавають під її прапором, але пов’язані з «тіньовим флотом» РФ

Влада Панами прийняла рішення анулювати реєстрацію 128 суден, які повʼязані з Росією. Щонайменше 70 танкерів уже вивезено, і десятки інших підуть за ними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Генеральний директор Панамського морського управління Рамон Франко заявив:

 «Ми точно не збираємося залишатися осторонь поточних викликів галузі, і, звичайно, санкції є одним з них».

Торговельні судна плавають під прапорами різних країн, які не обов’язково тісно пов’язані з правом власності. Так звані держави прапора зазвичай відіграють ключову роль у дотриманні галузевих стандартів безпеки, інспектуванні та сертифікації обладнання та екіпажу. За словами Франко, Панама є одним з найбільших реєстрів прапорів у світі з понад 8000 суден.

Посилення обмежень нафтової та енергетичної промисловості Росії та Ірану посилило контроль за операціями «тіньового флоту» – старих і часто незастрахованих суден, які перевозять санкційні вантажі по всьому світу. Деякі «тіньові» кораблі вийшли зі встановлених реєстрів і звернулися до тих, хто відомий своєю поблажливістю , а деякі взагалі вирішили плавати без прапора .

Рішення Панами вилучити 128 суден також відбулося після змін, внесених країною в жовтні минулого року, які прискорили процес видалення судна з її реєстру. Франко сказав, що зараз процес займає від тижня до місяця, порівняно з п’ятьма-шістьма місяцями раніше.

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Теги: Панамагейт

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